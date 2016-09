50 politibiler får superverktøy

Justisminister Anders Anundsen (Frp) gir fem millioner kroner i statsbudsjettet slik at flere politipatruljer får superverktøyet til utrykningspolitiet (UP).

Utrykningspolitiet har i flere år hatt kameraer som leser skiltene på bilene som passerer patruljen. Bilnummeret sjekkes mot en oppdatert database og dersom kjøretøyet er interessant for politiet, så varsles patruljen. Systemet kalles ANPR (Automatic number plate recognition).

– Jeg har vært med ut og kjørt patruljer med ANPR flere ganger. Nytteverdien er enorm i forhold til investeringskostnaden, påpeker justisminister Anders Anundsen til VG.

Databasen som kjennemerket sjekkes mot inneholder biler som er etterlyst av politiet. I tillegg legges det inn informasjon om kjøretøy som ofte brukes av personer som er ruset, noe som ifølge UP har vært effektivt. Det hentes også ut lister fra Autosys, slik at patruljen kan stanse biler som mangler forsikring eller ikke har betalt årsavgift.

– I løpet av millisekunder får vi beskjed om at vi har et kjøretøy i nærheten av oss som bør kontrolleres. Det er et veldig bra verktøy for oss, sier politibetjent Espen Opperud i UP-distrikt 1 til VG.

IMPONERT: Politibetjent Pål Kraft i utrykningspolitiet (UP) viser frem ANPR-systemet til justisminister Anders Anundsen (Frp). Foto: Trond Solberg , VG

Øremerkede midler



Til tross for at Utrykningspolitiet har benyttet ANPR med stor suksess i over seks år, har ikke landets tolv politidistrikt tatt seg råd til å installere systemet i sine patruljebiler.

– Nå gir vi distriktene et ekstra dytt, slik at det kan tas i bruk i hele etaten. De fem millionene er friske midler, slik at de slipper å ta penger fra noe annet, forteller Anders Anundsen.

Fem millioner kroner er penger nok til at systemet kan installeres i 45–50 patruljer.

– De som har brukt verktøyet er utrolig fornøyd. Det effektiviserer tjenesten deres og gjør den mer meningsfull. Det er klart at det kjennes bedre å stoppe personer som knyttes til en kriminell aktivitet enn å stoppe mødre og fedre som er på hjem fra jobb eller til hytta, sier justisministeren.

ALARM: Slik ser det ut på skjermen når politipatruljen varsles om en bil som bør kontrolleres. Foto: Trond Solberg

Politiinspektør Jan Guttormsen i Politidirektoratet opplyser at politiet fikk godkjent ANPR-systemet av Datatilsynet før det ble tatt i bruk. I dag er ordningen slik at informasjonen om hvilke biler patruljen har møtt på veien slettes hvert døgn.

– Det er ikke aktuelt nå, men jeg ser for meg at det i fremtiden bør vurderes om lagringstiden skal utvides, sier Anundsen.

Storbritannia har benyttet teknologien siden sluttet av 70-tallet og har i dag nærmere 8000 kameraer. I tillegg til kameraer i patruljebilene, har de fastmonterte kameraer som overvåker veinettet. Hver eneste dag registreres 25-30 millioner passeringer og informasjonen lagres i hele to år.

Monteres på grenseovergangene

I Norge er teknologien også tatt i bruk av Tollvesenet som skal installere ANPR-kameraer på alle grenseovergangene.

I tillegg benytter Statens vegvesen samme system til å velge ut biler til sine kontroller, noe som medførte at en av politiets patruljebiler ble avskiltet under en storkontroll på E18 i Grimstad i forrige uke. ANPR-systemet skiller ikke mellom politi og meningmann, og varslet om at patruljebilen skulle vært EU-godkjent i 2015.

