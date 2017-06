POD stoppet karrieren til politimesteren

Da den daværende politimesteren i Salten politidistrikt, Geir Ove Heir, søkte jobben som ny politimester i det sammenslåtte Nordland politidistrikt, ble han vraket av politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Det tror den tidligere ordføreren i Bodø, Ole-Henrik Hjartøy, har helt andre grunner enn den offisielle, som er at Heir manglet mastergrad.

Stort paradoks

— Jeg er rimelig sikker på at politimester Geir Ove Heirs videre karriere i politiet stoppet opp på grunn av at han gikk inn for samlokaliseringen i Bodø. Det er derfor et stort paradoks at dette trolig ble avgjørende for hans fremtid som politimester. Han viste framsynthet og samfunnsansvar, sier Hjartøy til VG.

Høyremannen som i dag er direktør for NHO i Nordland var den som tok initiativet til å etablere SAMLOK i Bodø allerede i 2013.

TOK INITIATIV: Tidligere ordfører Ole-Henrik Hjartøy (H) var den som først foreslo en samlokalisert nødetat i Bodø. Foto: Anders Vanderloock , VG

Han har tidligere anklaget Politidirektoratet for å ha gjort alt som sto i deres makt for å stoppe prosjektet i Bodø, og påpekt at de var meget nær ved å lykkes.

Lørdag kunne VG fortelle historien om at «Mr. Samlok» i Drammen, Jan Erik Strøm, var blitt vraket av politimester Christine Fossen til jobben som ny sjef for operasjonssentralen i Tønsberg.

Kopierte Drammen



Samlok i Drammen var idealet som Samlok i Bodø ville kopiere.

Tirsdag tar både justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) og politidirektør Odd Reidar Humlegård turen til Bodø for høytidelig å åpne det som nå er Norges eneste fullt samlokaliserte nødmeldingssentral.

— POD ansatte ikke Heir som politimester i det nyopprettede Nordland politidistrikt. Plutselig laget POD et krav om at alle måtte ha mastergrad hvis de skulle bli politimestre etter «Nærpolitireformen». Det hadde ikke Heir. Men samtidig sa POD at hvis man i stedet hadde andre spesielle kvalifikasjoner, kunne man gjøre unntak fra regelen. Hvis det er en politimann som man gjorde unntak for, burde det vært han. Han ble ikke engang spurt om han ville være visepolitimester, sier Hjartøy.

— Din vurdering er altså at Heirs arbeid til støtte for samlokalisering i Bodø ble straffet av POD med at han ikke ble politimester?

Ydmyk

— Ja, det er helt klart min vurdering. Er det noen som virkelig hadde kunnskap om politietaten, så er det Geir Ove Heir. Han gikk alle gradene fra han begynte som lensmannsbetjent til han ble politimester i Salten. Heir er både ydmyk og har autoritet på samme tid, sier Hjartøy.

Hovedverneombud Vegard Kristiansen i Nordland politidistrikt er ikke sikker på om Heirs karriere ble rammet.

– Den tidligere ordføreren i Bodø sier til VG at samlokaliseringsstriden mellom Heir og POD stanset hans karriere i politiet. Hva tenker du om dette?

— For meg blir det bare spekulasjoner. Men at Geir Over Heir ble en pådriver, og at han var ekstremt tydelig overfor POD i den prosessen som var, er det ikke tvil om. Han sa det han mente, og vi har jo erfart i en del varslingssaker at det ikke alltid er så heldig å si hva du mener, sier Kristiansen.

– Politidirektøren skal til Bodø neste uke for å åpne den samlokaliserte sentralen, og trekker dette frem som en suksess. Hva tenker du om det?

– Nå vil de vel kanskje ta litt av den kreden. Men er det noen som skal ha kred, så er det Geir Ove Heir og Ole Hjartøy, samt de folkene rundt dem som harjobba rundt dem. De har gjort en fantastisk jobb. Ære være at ordføreren turte å satse uten politiet i en fase, sier Kristiansen.

Om dette sa Geir Ove Heir nylig til VG:

POD imot SAMLOK



– Dette prosjektet ville ikke ha blitt noe av hvis ikke jeg hadde sagt ja til det i 2014. Det vet jeg. POD ønsket ikke å gjennomføre dette i Bodø, det viste prosessen, sier Heir.

Den tidligere politimesteren sluttet i politiet etter 36 år i fjor.

N å kommenterer Heir saken slik:

— Jeg søkte på den nye jobben som politimester i Nordland, for meg var dette naturlig med den erfaring jeg hadde som politimester gjennom sju og et halvt år. Begrunnelsen fra ledelsen i POD hvorfor jeg ikke ble vurdert, var at jeg ikke hadde en mastergrad. Jeg synes derfor det blir vanskelig å kommentere ordførerens begrunnelse for hvorfor jeg ikke ble vurdert skikket til denne stillingen, sier Heir og legger til:

- Jeg har ansvar for min egen livssituasjon, og da stillingen i Avinor Flysikring ble lyst ut, daglig leder for Remote Tower Center i Bodø, søkte jeg denne. Dette er en lederstilling med operativ virksomhet og døgnkontinuerlig drift, så det passet meg utmerket. Jeg tiltrådte denne stillingen i august 2016, sier Heir.

Ikke mastergrad



Politidirektør Odd Reidar Humlegård er blitt forelagt alle sitater fra Hjartøy og Heir i denne saken.

— Når det gjelder kvalifikasjonskravene til nye politimestre kan jeg bare gjenta det vi har sagt mange ganger før. Vi gikk fra 27 til 12 politimestre, og mente at det er rimelig å kreve master for personer som skal sitte i tunge lederposisjoner, skriver Humlegård i en epost.