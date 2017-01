Peter Pan tilbake - jubel i Holmestrand

Holmestrands mest kjente landemerke har vært sporløst forsvunnet på eventyr i nesten seks år. Nå har ordføren gitt tyven amnesti og Peter Pan skal tilbake på veggen.

En to meter høy og 150 kilo tung jernfigur av den kjente eventyrskikkelsen har hengt høyt oppe på en vegg ved gamle E18 i Holmestrand siden rundt 1970 og blitt et landemerke i Vestfoldbyen, og en kjent figur for folk som kjørte forbi på vei sørover.

Les om et annet landemerke: Snømannen i Graz som aldri smelter!

I 2011 forsvant figuren sporløst, etter at den skulle få seg litt velfortjent oppussing, forteller Alf Johan Svele. Han er ordfører i Holmestrand, og eier av figuren som hørte til hermetikkfabrikken hvor Peter Pan var frontfigur.

– Den måtte tas ned fra tid til annen, denne gang var det et feste som hadde røket, sier Holmestrand-ordfører Alf Johan Svele til VG.

Ingen trodde noen ville klare å få med seg den tunge, grønne karen, så den ble stående i veikanten.

– Noen synes fristelsen ble for stor, for morgenen etter var den søkk vekk. En guttestrek, men den som stjal den undervurderte oppmerksomheten.

NRK Vestfold har også omtalt nyheten.

Sett denne? Etterforsker flaggmysterium i USA

ORDFØRER OG PETER PAN-PAPPA: Alf Johan Svele, ordfører i Holmestrand. Foto: Stian Lysberg Solum , NTB scanpix

Forsvinningen ble en snakkis i Holmestrand, og ble diskutert ivrig på Facebook. Lokalavisen Jarlsberg Avis fulgte saken tett, og det ble lansert mange teorier om hvor Peter Pan befant seg. Så roet det seg ned inntil for noen dager siden da figuren ble oppdaget, av en som kjente historien, på en gård i Oslo.

Så ble lokalavisen tipset og snøballen begynte å rulle.

– Jeg snakket med lokalavisen om å dra å kikke på den. Samtidig var journalisten på tråden med noen om saken. Kort tid etter ringte det og jeg fikk spørsmål om jeg hadde fått tilbake figuren, forteller Svele.

Husker du denne krimsaken fra Sverige? Full politiker trusseltatt på pornokino

Det var altså tyven som ville levere den tilbake, han hentet den selv og kjørte den tilbake til der den hører hjemme. Ordføreren ga vedkommende amnesti.

– Det er større kriser i verden enn en figur som forsvinner. Jeg fikk spørsmål om jeg skulle anmelde det, det hadde jeg jo ikke tenkt til. Den angrende synder var ti kilo lettere da han forlot meg, forteller Svele.

Stemningen er god i vestfoldbyen nå som Peter Pan er tilbake.

– Alle synes det er trivelig, det er landemerket og det vi er kjent for så det er veldig hyggelig, sier ordføreren som selv gikk rundt utkledd som Peter Pan i barndommen for å reklamere for produktene fra hermetikkfabrikken.

En av de jublende er Holmestrand-patriot Marie Olaussen.

– Det er veldig morsomt, Peter Pan er virkelig et landemerke for oss som har vokst opp her, og for andre som kjørte gjennom da E18 gikk der. Vi har manglet noe noen år nå, reaksjonene lokalt tyder på at folk er vanvittig fornøyde.

– Og så er det kult at det er et kitschkulturminne som er landemerke. Ingen fjord eller foss, men en grønn jernfigur!

Nå skal Peter Pan få en liten overhaling før han igjen monteres på veggen i Holmestrand.