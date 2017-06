Nå kan norsk politi søke direkte i FBIs database

Programvaren Palantir gjør at politiet nå kan søke direkte i databasen til amerikanske og europeiske politimyndigheter.

I 2009 signerte Norge Prüm-avtalen med EU og i 2012 ble PCSC-avtalen mellom Norge og USA signert.

Avtalene innebærer at norske politimyndigheter gjennom Prüm-avtalen har tilgang til søk mellom mange millioner europeiske DNA-profiler, fingeravtrykk og kjøretøy. Og gjennom PCSC-avtalen har Norge tilgang til over 70 millioner fingeravtrykk som er lagret i FBIs databaser.

Nå er imidlertid programvaren Palantir, som blant annet brukes til å sortere, analysere og koble data fra de ulike kildene, rullet ut for første gang i norsk politi og de første brukerne læres opp, skriver Politiforum.

– Avtalene innebærer at norsk politi nå har mulighet til å søke direkte i databasene til både EU og USA på en mye mer effektiv måte, sier John Ståle Stamnes seksjonssjef for Internasjonalt Politisamarbeid i Politidirektoratet.

Samtidig inneholder det norske registeret 90.000 DNA-profiler og 400.000 fingeravtrykk som samarbeidspartnerne har tilgang til.

Vil unngå at kriminaliteten kommer til Norge



Stamnes hevder at søketilgangen kun bekrefter treff eller ikke treff, hvorpå opplysningene må hentes ut gjennom tradisjonelle internasjonale politikanaler.

Innføringen av teknologi som Palantir, utvider verktøykassen til politiet og gjør det mulig å utnytte det politiet vet.

– For internasjonalt er ikke problemet mangel på informasjon, men muligheten til proaktivt, raskt og effektivt å utnytte informasjonen, sier han. Vi vil fjerne uttrykket «hadde politiet visst hva de vet» gjennom dette systemet.

– Kriminaliteten er i dag mye mer kompleks, internasjonal og grenseløs i all sin form. Vårt mål er å løse sakene før de når Norge, samt utnytte de bevis andre land besitter, legger han til.

Datatilsynet: ikke negativt



Juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet Signhild Blekastad, sier at de i utgangspunktet ikke er negative til Palantir-prosjektet.

– Dette er et eksempel på at «Big Data» kan brukes til et samfunnsnyttig formål, så i utgangspunktet er vi ikke negative til dette. Vi er kjent med bruken av Palantir og lignende verktøy i andre land fra før av, sier hun.

Samtidig vil dette berøre enkeltindivider direkte og da er det noen prinsipper om personvern som vil gjelde hevder hun.

– Vi har merket oss at verktøyet er begrenset til internasjonalt politisamarbeid. Vi vil advare mot såkalt formålsutglidning, vi antar at det kan bli fristende å utvide bruken av verktøyet til andre områder og andre formål enn internasjonalt politisamarbeid.

Datatilsynet, som tilsynsmyndighet, vil imidlertid følge med på bruken fremover.

– Vi forutsetter at politiet følger reglene på området, sier Blekastad.