Justisministeren vil lagre IP-adressen din i seks måneder

LONDON (VG) Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier han ikke har noen forståelse for at noen skal ha behov for å skjule IP-adressen sin.

Hos Metropolitan Police står den norske justisministeren Per-Willy Amundsen (Frp) omringet av skjermer som kan hente inn bilder fra hele 16.000 overvåkningskamera over hele London. Når det kommer til å overvåke sine egne borgere, har Storbritannia gått lenger enn Norge. Mye lenger.

Storbritannia har nylig innført en ny og kontroversiell lov som tvinger alle internett- og teleselskaper til å lagre alle briters kommunikasjonshistorie i et helt år. «Investigatory Powers Bill» gir for eksempel politiet mulighet til å se hvilke nettsider du besøker og hvem du sender meldinger til.

Justisministeren var denne uken i London for å lære hvordan britene jobber med kameraovervåkning og bekjemping av overgrep på nett. Han er åpen for å vurdere flere av virkemidlene de bruker i Storbritannia.



16.000 KAMERA: Dette rommet bruker Metropolitan Police i London til å håndtere store hendelser. I rommet kan de få inn feeden fra 16.000 overvåkningskamera rundt om i London. Dette rommet er naturligvis også kameraovervåket. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

– Jeg er fascinert av hvordan Storbritannia, som går langt på kameraovervåkning og innsamling av data, likevel greier å gjøre dette på en måte som balanserer personvernet godt. De går mye lengre enn hva som er aktuelt i Norge nå, sier Amundsen til VG.

Det første grepet som må gjøres i Norge, er ifølge Amundsen å lagre alle nordmenns IP-adresser.

– I første runde tenker jeg IP-lagring. Jeg er åpen for å vurdere flere av disse tingene, også vet jeg at det er en sterk debatt og at det er mange motforestillinger både på høyre- og venstresiden, sier Amundsen.



Les også: Nå kan det bli lov å åpne mobilen din med tvang

Vil ha det gjennom Frp-landsmøtet

Justisministeren kjemper nå for at norske internett- og teleselskaper skal påbys å lagre IP-adressene til alle nordmenn i et halvt år. Enkelt forklart er en IP-adresse et nummer du får tildelt når PC-en eller mobilen din kobles opp på nett.

Amundsens plan er å få IP-forslaget gjennom på Frp-landsmøtet neste helg, og deretter gjøre det til en sak for regjeringen. Onsdag fremmet KrF det samme forslaget i Stortinget: At IP-adressene må lagres i minst seks måneder.



– På samme måte som at alle personer som bruker en telefon kan identifiseres med et telefonnummer, bør alle som er på internett kunne identifiseres gjennom en IP-adresse, sier Amundsen.

Amundsen påpeker at politiet i dag får internasjonale henvendelser om norske IP-adresser som har lastet ned overgrepsvideoer med barn, men at de ikke klarer å finne ut hvem det er.

Politiet: Pedofili-nettverk planla overgrep mot ufødt barn

I dag kan teleselskapene frivillig samle inn og lagre hvem IP-adressene tilhører i maks 21 dager. Leter de etter navnet etter disse 21 dagene er omme, er det slettet.

– Sett hvor lite inngripende dette egentlig vil være, og effekten det ville ha på oppklaring av konkrete kriminelle forhold, er det vanskelig å forstå at vi fortsatt ikke har dette på plass i Norge, sier Kripos-sjef Ketil Haukaas til VG.

– Ingen forståelse for at noen skal ha behov for det



Landsstyret i Frp har gått inn for Amundsens krav om IP-lagring, men et mindretall ville skrote forslaget.



Datatilsynet sier masselagring av personinformasjon er problematisk, også IP-adresser.



– EU-domstolene har slått fast at IP-adresser er å regne som personopplysninger. Og derfor blir spørsmålet om man kan samle inn og lagre informasjon om et ubegrenset antall personer som ikke er mistenkt for å ha begått noe kriminelt, sier avdelingsdirektør Jørgen Skorstad i Datatilsynet til VG.

– Det er det høy terskel for å gjøre i et demokratisk samfunn, påpeker han.

16.000 KAMERA: Dette overvåkningskameraet foran Big Ben i London overvåker trafikk og all aktivitet. Foto: Nina Eirin Rangøy , VG

Les også: Skole i Bergen med smartklokke-forbud

Datalagringsdirektivet ble vedtatt i Norge, men ble lagt på is etter EU-domstolen i 2014 avgjorde at det brøt med EU-borgernes grunnleggende rettigheter. Amundsen mener det ikke vil være et brudd å lagre nordmenns IP-adresser.

– Dersom det er menneskerettigheter, tenker jeg at vi må tenke gjennom vår tilnærming til menneskerettighetene. Jeg er mer opptatt av det barnet som blir utsatt for overgrep enn jeg er for at noen skal kunne skjerme IP-adressen sin. Det har jeg egentlig ingen forståelse for at noen skal ha behov for, sier Amundsen til VG.

Han understreker at han ikke se hvilke sider folk er inne på, bare hvem som bruker hvilken IP-adresse.

Datatilsynet: Pokémon truer personvernet

– Vi må vurdere alle virkemidler



Amundsen understreker at han ikke mener at Norge er modent for å gå så langt som Storbritannia nå, men at britene finner seg i en helt annen grad av overvåkning.

Og han sier at britene har et mer realistisk tilnærming til disse spørsmålene.

I LONDON: Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) på omvisning om Londons kameraovervåkning. Konstabel David Seton viser den norske justisministeren operasjonsrommet hvor det britiske Metropolitan Police kan hente inn kamerafeeden fra hele 16.000 kamera i London. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

– Tenker du at det kan være aktuelt å se hvilke sider alle nordmenn går inn på, som her i Storbritannia?

– I første rekke er det viktig å få på plass det virkemiddelet som politiet ber mest om og er mest opptatt av å få på plass, og det er IP-lagring. Og i seks måneder, vi trenger ikke å si 12 som i Storbritannia, ikke ennå i alle fall, sier Amundsen.

– Så får vi se. Jeg mener at alle i den nye hverdagen vi står i nå, hvor den digitale virkeligheten er så fullstendig tilstedeværelse i våre liv og våre samfunn på våre måter, må vi vurdere alle virkemidler, sier justisministeren til VG.

Frp og Høyre: E-tjenesten kan få overvåke alle data på grensen