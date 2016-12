Datatilsynet krever skilt som advarer om fotografering av kunder

Skal kunder risikere å bli fotografert, må dette informeres om med skilt, slår Datatilsynet fast etter torsdagens VG-artikkel om bøtelegging med fotobevis.

Det var Lars H. Kvam som fortalte om at han var ilagt bot da han parkerte på Kiwi på Bjerke. Årsaken var at han hadde hentet sønnen sin i nabobygget før han handlet. Parkeringsvakten kunne legge fram fotobevis for dette.

Torsdag har flere titalls personer kontaktet VG og fortalt om tilsvarende bøtelegginger. Thor Tveter (54) sier han fikk en bot i forrige uke.

– Jeg skulle handle, men først levere en blankett i en nabobutikk. Jeg så en vakt kikke på bilen min, men han måtte jo se at jeg hadde lapp, så jeg fortsatte. Det tok knapt 30 sekunder, så handlet jeg på Kiwi. Da jeg kom ut, var jeg ilagt bot. Da kom han kjørende, og jeg stanset ham og spurte om han overvåket oss. «Ja, det er jobben min det, når jeg er her», sa han, sier Tveter.

– Forpliktet til å informere



Datatilsynet mener at dette ser ut som en rigid praktisering av eget regelverk, men at en vakt som står og observerer de handlende, ikke rammes av deres bestemmelser om personvern og datasikkerhet:

– Vårt regelverk gjelder elektronisk overvåkning og datalagring av personopplysninger. Det er også etablert praksis at parkeringsvakter kan ta bilder av biler for å dokumentere feilparkering, sier juridisk direktør Jørgen Skorstad.

Han er imidlertid i tvil om vakten kan fotografere kundene:

– Hvorvidt våre bestemmelser er til hinder for fotografering av personer som går fra bilene, er usikkert. De er i alle fall forpliktet til å informere om denne praksisen, og å slette bildene etter kort tid, sier juridisk direktør Jørgen Skorstad.

På direkte spørsmål sier han at dette innebærer å sette opp skilt som gir beskjed om at kunder som parkerer, kan bli fotografert.

Selskapet: – Kan fotografere hvor vi vil



Det er selskapet Aker P-drift som bøtela Kvam for parkeringen utenfor Kiwi på Bjerke. Selskapet har avtaler også med andre butikker enn Kiwi, totalt rundt 200 i Oslo-området.

Daglig leder og eier Tone Kristiansen bekrefter overfor VG at det ikke er satt opp skilt som informerer kundene om at de kan bli fotografert.

– Nei, skilt er ikke satt opp fordi vi ikke har automatisk kameraovervåkning på stedet. Det er bare våre betjenter som tar bilder, sier hun.

Hun sier at hun vil ta Datatilsynets krav opp med dem.

– Fotografering er vanlig og kreves av retten som dokumentasjon. Det er normal praksis. Vi kan fotografere hvor vi vil, det er publiseringen av bildet som gjerne rammes av lovverk og regler. Vi har ikke fast videoovervåkning, det er våre betjenter som tar bildene.

Hun sier at selskapet følger samme praksis overalt. Selskapets inntekter kommer fra P-automater og fra gebyrer.

– Men kan betjentene bli for ivrige i tjenesten på denne måten?

– De skal ta de som parkerer feil, ingen andre. Det er et problem for mange som tilbyr gratis parkering at dette blir utnyttet av andre. Da vi kom inn på Bjerke, var parkeringsplassen full og det var ingen kunder i butikken. Nå står det slått opp skilt som viser at parkeringen utelukkende gjelder i den tiden kunden handler på Kiwi.

Hun kan heller ikke se at kunden som ble omtalt, Lars H. Kvam, har krav på å få hevet boten, fordi han har vedgått at han var hos en annen og hentet barnet.

Kiwi: – Nødt til å ha restriksjoner



Kommunikasjonssjef i Kiwi Norge, Kristine Arvin, sier dette på VGs spørsmål om Kiwi vil endre sin parkeringspolicy:

– Vi vil fortsatt kreve at P-selskapene forholder seg til de enhver tid gjeldende lover og regler.

Hun viser til at Kiwi har 650 butikker, og bare et fåtall med parkeringsreguleringer.

– I noen butikker, som her på Kiwi Bjerke, er det en utfordring at enkelte parkerer på butikkens plasser og utfører andre ærend. Vi er nødt til å ha restriksjoner i noen butikker, slik at våre kunder skal finne parkering når de skal handle, sier hun i en epost til VG.