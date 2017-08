Permittert varaordfører i Drammen siktet for ID-tyveri

Varaordføreren i Drammen, som er i permisjon, ble mandag pågrepet av politiet, siktet for å ha opprettet en falsk epostadresse og sendt epost i en annens navn.

Drammens Tidende skriver at Yousuf Gilani er siktet for brudd på straffelovens paragraf 202 om identitetskrenkelse. Strafferammen er bot eller fengsel i inntil to år.

Politiet bekrefter at en person er siktet for identitetskrenkelse, avhørt og løslatt, men vil ikke kommentere saken.

Gilani søkte permisjon fra sine politiske verv fra 19. mai og ut september. Varaordføreren oppga hensynet til familien som grunn for at han ønsket en pause fra politikken.

Yousuf Gilani: Hadde ulovlig boenhet i carporten

Nekter for å ha sendt epost

Gilani nekter for å ha sendt eposten og viser til at saken er under etterforskning. Han vil ikke kommentere om han vil gå tilbake til sine politiske verv når permisjonen utløper.

Bakgrunnen for siktelsen er etter det Drammens Tidende erfarer at politiet mener at Gilani 30. januar sendte en epost til byggesaksavdelingen i kommunen i navnet til kvinnen som hadde kjøpt et hus av ham.

– Jeg registrerer at hun har vært hos politiet og sagt at jeg har sendt en epost til kommunen, sier Gilani til avisen.

Varaordføreren: Melder seg inhabil i korrupssjonssaken i Drammen

Inhabil i korrupsjonssak

Gilani måtte i februar i år forklare seg overfor sitt eget parti Venstre om ulovlig byggearbeid i en bolig han eide tidligere. Han har ingen verv i partiet i dag.

I januar meldte han seg inhabil i all politisk behandling av korrupsjonssaken i Drammen fordi flere familiemedlemmer er involvert i saken. 10 av de 30 eiendommene som politiet da undersøkte i forbindelse med korrupsjonssaken, tilhørte flere nære familiemedlemmer av Gilani.

Yousuf Gilani trakk seg i 2008 fra Arbeiderpartiet etter bråk om valgfusk året før. Kort tid etter kommune- og fylkestingsvalget i 2007 avslørte Drammens Tidende at personer i rusmiljøet fikk tilbud om 50 kroner for å stemme på Arbeiderpartiet. Personene fikk stemmesedler der det var krysset av for en ekstrastemme til Yousuf Gilani.