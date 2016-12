Per-Willy Amundsen (Frp) nekter å si om han fortsatt mener det kan bli nødvendig med nytt korstog, at asylsøkere flest er lykkejegere eller at klimaendringene ikke er menneskeskapte.

I går fikk den ferske justis- og beredskapsministeren fra Fremskrittspartiet en rekke spørsmål om hva han faktisk mener. Men den nye statsråden vil ikke svare på det.

– La meg si det sånn: Jeg har vært aktiv som politiker gjennom mange år. Jeg ble innvalgt på Stortinget i 2005. Jeg har vært plassert i mange kontroversielle poster på vegne av mitt parti, både som innvandringspolitisk talsmann gjennom seks år og klimapolitisk talsmann i to år. Det er klart at den jobben man gjør som opposisjonspolitiker godt plassert i Frps program og politikk, det er ikke nødvendigvis det samme som når man skal ivareta regjeringens politikk.

– Du svarer jo ikke på spørsmålet.

– Jeg synes ikke det er spesielt interessant … Og jeg skjønner at dette er viktig for dere. Det jeg har uttalt som politiker for Frp i opposisjon ikke nødvendigvis er det samme som jeg skal gjennomføre som statsråd i denne regjeringen. Så ber jeg om å bli vurdert på det jeg faktisk gjør, og ikke på utsagn, Twitter- og Facebook-meldinger som ligger flere år tilbake i tid, sier Amundsen.

Da det tirsdag ettermiddag ble endelig bekreftet at det ble Amundsen som skal erstatte Anders Anundsen som justisminister, kalte Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre inn til pressekonferanse. Der advarte de regjeringen mot Amundsen, på bakgrunn av hans kontroversielle uttalelser.

Dette har han sagt



Blant uttalelsene er særlig disse tre trukket frem som problematiske:

- Langt på vei de aller fleste som kommer til Norge og søker asyl, er lykkejegere. De er lykkejegere i den forstand at de har åpenbare grunner til å søke til den frie verden, fordi det er godt å bo her, sa Amundsen fra Stortingets talerstol i desember 2008.

«Jeg håper at min sønn kan leve opp med den samme friheten som jeg tar som en selvfølge. Denne helgen er jeg alenepappa, det er herlig. Men jeg håper at han får oppleve den samme friheten som meg. Dessverre er jeg ikke sikker. Jeg frykter at et nytt korstog blir nødvendig.» skrev Amundsen på sin Facebook-side i april 2011.

- Sannheten er at temperaturen de siste 15 årene ikke har økt statistisk signifikant og at det i stor grad er solen som påvirker temperaturen og i sin tur CO2 i atmosfæren, ikke menneskene, sa Amundsen til VG i april 2012.

Ingen kanossagang



På pressekonferansen i departementet fikk Amundsen en rekke spørsmål om sine tidligere meninger.

– Mener du det samme nå som da du var Frps innvandringspolitiske talsperson?

– Når jeg uttaler meg nå, så er det som statsråd, ikke sant? Da er det en politikk som ligger til grunn: det er regjeringens politikk, sier Amundsen.

– Mener du fortsatt at klimaendringene ikke er menneskeskapt?

– Som jeg sier, som rikspolitiker i Frp og talsmann, så har jeg forfektet partiets standpunkt. Det er ikke den jobben jeg påtar meg nå. Nå skal jeg ivareta regjeringens politikk.

– Er det noe av det du har sagt tidligere som du ønsker å gå tilbake på?

– Vil dere så gjerne at jeg skal angre? Hehe, sa Amundsen. På det samme spørsmålet senere svarte han også:

– Jeg vil ikke gå kanossagang og si unnskyld for tidligere uttalelser.

Er samme mennesket som før



Til VG sier Amundsen at årsaken til at han nekter å besvare noen spørsmål om hva han mener er fordi han ikke kan.



– Hva tenker du om det at du blir stilt så mange spørsmål om tidligere uttalelser du har kommet med?

– Jeg har utmerket forståelse for medias rolle og oppdrag. Jeg forholder meg til det.

– Statsråder er jo også mennesker. Folk der ute kjenner deg som en frittalende person. Vil de kjenne deg igjen nå?

– Dette handler om rolleforståelse.

– Som privatperson har du jo meninger. Tror du ikke folk er interessert i å vite hva du mener?

– Jeg tror folk vil være trygg på at de har en regjering som leverer forutsigbar politikk. Den kan man lese seg til i Sundvolden-erklæringen …

NYTT LAG: Statsminister Erna Solberg (H) presenterte sine nye statsråder på Slottsplassen etter statsråd tirsdag. Fra venstre. EU/EØS-minister Frank Bakke-Jensen (H), Solberg, justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp). Foto: Fredrik Varfjell , NTB scanpix

– Er du veldig annerledes enn for tre år siden?

– Jeg er det samme mennesket.

– Med de samme meningene?

– Jeg har en helt annen rolle nå, og da skal jeg ivareta regjeringens politikk.

– Du har ikke nødvendigvis endret meninger?

– Synes du ikke selv at dette begynner å bli litt spesielt? Nå er du langt nede og prøver å fiske. Jeg har kun en kommentar til deg, og du kommer ikke noe videre enn det: Jeg som justis- og beredskapsminister skal ivareta Sundvolden-plattformen og avtalen vi har med våre gode venner i Venstre og KrF. Så skjønner jeg at mine tidligere uttalelser har vekket reaksjoner fra våre samarbeidspartier. Det er da jeg håper og tror at man dømmer meg på den jobben jeg gjør, vurderer meg som statsråd ut fra den jobben jeg faktisk gjennomfører og ikke flere år gamle sitater, om det så er fra debatter, Stortingets talerstol eller andre plasser.

Lei spørsmål om fortiden



– Det må de bare se bort fra?

Midt i intervjuet bryter kommunikasjonssjef Gunnar Johansen i Justis- og beredskapsdepartementet inn:

– Jeg synes vi nå setter strek for konfrontasjoner om tidligere uttalelser. De spørsmålene har kommet fra alle kanter i en halvtime.

– Jeg kan godt fortsette å svare det samme, jeg, sier den nyutnevnte justisministeren.

– Men til spørsmålet: de skal bare se bort ifra dine tidligere uttalelser?

– De må forholde seg til en statsråd i et departement som har et ansvar for å gjennomføre en politikk som det er en enighet om mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF. Det er utgangspunktet.

– Tidligere uttalelser må de legge bak seg?

– Jeg opplever at jeg har kommentert det godt nok, sier den nye justisministeren til VG.