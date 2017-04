Frp-nestleder Per Sandberg reagerer kraftig på Stefan Löfvens oppgjør med «svenske tilstander».

Det var etter å ha holdt en hilsningstale til Aps landsmøte fredag ettermiddag at den svenske statsministeren tok til orde for å ta livet av det mye brukte begrepet.

Han mener det ikke stemmer at høy innvandring fører til økt kriminalitet, uro og terror, og viste til at det har skjedd terrorangrep i mange ulike land med ulik innvandringspolitikk.

Utspillet faller ikke i god jord hos Frp-nestleder Per Sandberg, som svarer med selv å ta i bruk begrepet:

– Det er pinlig når jeg ser den svenske statsministeren krampaktig forsøker å dekke over svenske tilstander. Hans egen minister har måttet stå skolerett for mediene etter å ha løyet om kriminalitetsstatistikk for å skyve problemer under teppet, sier den konstituerte innvandringsministeren til VG.

Sylvi Listhaug, som for tiden er ute i fødselspermisjon, er en av dem som har brukt begrepet som et skjellsord, når hun har advart mot konsekvensen av høy innvandring.

Også USAs president Donald Trump har vist til Sverige og koblet kriminalitet og terror til innvandring.

Per Sandberg mener Stefan Löfven har mye å gjøre før begrepet kan avlives.

– Hvis Löfven er alvorlig når han sier at han ønsker å bli kvitt svenske tilstander må han gjøre om på politikken og slutte med åpne grenser som har ført til hundretusenvis av asylsøkere på få år, sier Sandberg.

KOLLEGER: Sveriges statsminister Stefan Löfven og Ap-leder Jonas Gahr Støre under landsmøtet til Arbeiderpartiet. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Han mener det er på tide at de svenske politikerne våkner.

– Dette vitner først og fremst om at selv etter årevis med masseinnvandring, rapport på rapport og politimenn som enten har sluttet eller ønsker å slutte, så har fremdeles ikke politikerne i Sverige våknet.

Sandberg mener man fremdeles har god grunn til å bruke begrepet, og hevder det er godt dokumentert at Sverige har lidd som en konsekvens av det han kaller «en naiv asyl- og innvandringspolitikk».

– Hvis man tar inn så mange på så kort tid sier alt av sunn fornuft at det blir store integreringsutfordringer. Det ser vi i alle de gettoene som har oppstått, hvor politiet blir kastet stein etter og kriminelle gjenger herjer.

– Går på sikkerheten løs

Sveriges statsminister Stefan Löfven mener de har gjennomført store endringer i sin innvandringspolitikk etter asylbølgen vinteren 2015–2016. I intervjuet med VG sa han at innvandringspolitikken nå er på linje med nabolandene.

Men Sandberg mener derimot at politikken går utover tryggheten til folk i nabolandet.

– Jeg klarer ikke å ta Aps søsterparti seriøst når de sier at «sikkerheten til innbyggerne i Sverige må alltid være på toppen av agendaen», når de fører en aktiv politikk som går direkte utover tryggheten for folk flest i Sverige.

Han mener det er grunn til bekymring om Arbeiderpartiet deler oppfatningen til det svenske søsterpartiet.

– Hvis store deler av Aps landsmøte deler dette virkelighetsfjerne bilde på Sverige gjør det meg bekymret for hvordan det skal bli hvis Ap får regjeringsmakt.