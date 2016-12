NAV snur for pensjonister: Fortsatt mulig å få utbetalinger i posten

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier at de som ikke klarer å komme inn på nav.no for å få oversikt over pensjonsutbetalingen sin, fortsatt kan få den i posten.

Det skjer etter at SV sendte et brev til statsråden hvor de spurte om det medførte riktighet at NAV kan nekte alle, uansett alder og førlighet, å få sine utbetalinger dokumentert per brev som før.

Hauglie sier til VG at hun nå har vært i kontakt med NAV.

Kan avtale med NAV

Forrige måned var siste gang pensjonister og uføre fikk utbetalingsmeldingene fra NAV i postkassen. Dette gjelder hele 570 000 personer.

– Jeg har fått beskjed om at de som ikke er digitale og har behov for å få det på papir, kan avtale det. Hovedregelen er at man skal få det digitalt, men hvis man av en eller annen grunn har et veldig sterkt behov for å få det på papir, kan man avtale å få det, sier Hauglie til VG.

Det er den enkelte pensjonist, eventuelt pårørende, som må ringe til NAV for å gjøre en slik avtale.

Hauglie opplyser at hun har oppfordret NAV til å vise smidighet, særlig nå innledningsvis.

– Jeg legger til grunn at NAV finner en god løsning som ivaretar brukerne, sier Haugli som tror de aller fleste, også eldre, vil venne seg til og klare å finne fram til informasjonen på nav.no.

Les hele svaret hennes til SV her.

– Urimelig og respektløst

Begrunnelsen for omleggingen er at NAV skal spare penger.

– Det er helt urimelig å forlange av gamle mennesker at de skal kjøpe PC og lære data for å få oversikt over pensjonen sin. Det går rett og slett ikke an, det er respektløst, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) til VG.

Kirsti Bergstø (SV) er veldig glad for at arbeidsministeren har snudd.

– Det er helt avgjørende at NAV klarer å tilpasse seg folk der de er. Å kreve at alle pensjonister skal være digitale er fullstendig urimelig. For at de skal beholde oversikten over egen økonomi og utbetalinger må det være et alternativ å få dette i posten, sier Bergstø til VG

Andersen forteller at SV kommer til å legge fram et forslag om at de som ønsker å få utbetalingene sine per brev slik det har vært før, skal ha muligheten til det, og at dette vil skje i forbindelse med budsjettbehandlingen i Stortinget.

– NAV er den etaten som skal serve folk på en vanskelig dag. Da går det ikke an å si at alle skal beherske moderne IT-teknologi for å få kontrollert at utbetalingen er riktig, sier Andersen.

– Ingen god idé

Pensjonistforbundet tok allerede i april kontakt med NAV.

– Vi skrev at vi ikke syntes dette var noen veldig god idé, sier kommunikasjonssjef Kristin Ruud til VG. Hun forteller at de har fått mange henvendelser om saken.

– Vi synes det er respektløst, sier Ruud.

Ruud sier Pensjonistforbundet og andre organisasjoner gjør mye for å få eldre på nett men at det alltid vil være noen som ikke får det til.

– De må få lov til å velge å få det på papir. Det er ikke et reelt alternativ å få opplest informasjonen på telefon. Ingen av oss som får lønn ville synes det var greit å få lønnsslippen opplest på telefon, sier Ruud.

