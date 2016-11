Nå er det slutt på pensjonsutbetalinger i posten

Denne måneden var siste gang pensjonister og uføre fikk utbetalingsmeldingene fra NAV i postkassen. Nå må de på nett.

Dette gjelder hele 570 000 personer.

– Gjennom 2016 har vi digitalisert utbetalingsmeldingene gradvis og for stadig flere ytelser. I november stanset vi utbetalingsmeldinger i posten for den siste gruppen av pensjonister og uføre. Denne gruppen besto av 570 000 personer, skriver økonomi- og styringsdirektør i NAV, Geir Axelsen, i en e-post.

Han viser til at Stortinget har bestemt at offentlige etater som hovedregel skal kommunisere med innbyggerne digitalt.

NAV har sluttet å sende de fleste utbetalingsmeldinger i posten, med unntak av sykepenger, foreldrepenger, omsorgspenger og pleiepenger. Fra nå av vil 1 450 000 personer finne informasjon om sine utbetalinger på nav.no. Andre brev sendes som hovedregel i posten med mindre den enkelte har bedt om å få det tilsendt digitalt.

Alle må på nett



– Det er ikke mulig å reservere seg mot digital utbetalingsinformasjon fra NAV. Vi er klar over at ikke alle er databrukere. Derfor oppfordrer vi de som trenger hjelp til å finne fram på nav.no eller få informasjon om utbetalingen om å ringe oss, skriver Axelsen.

Pengene kommer til vanlig tid og til samme konto, men altså ingen utbetalingsmelding i postkassen.

– Horribelt

Christin Engelstad, kommunikasjonssjef i Seniorsaken, er ikke nådig.

– Vi synes det er horribelt at regjeringen pålegger NAV å gjøre dette. De eldste blir rammet av storsamfunnets mangel på å ta hensyn, sier Engelstad som mener det uansett bare hadde vært snakk å sende utbetalingene i posten i noen få år til.

– Hvorfor kan de ikke sende i posten til dem som er født før 1930? Jeg synes vi skylder å ivareta dem som ikke er på nett, sier Engelstad og legger til at ansvaret for å få tilgang til utbetalingsmeldingene nå skyves over på de pårørende.

NAV sendte årlig ut nesten 20 millioner utbetalingsmeldinger.