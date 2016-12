Lar NAV bestemme hvem som får pensjonsutbetalinger i posten

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie lar likevel NAV bestemme hvem som får melding om pensjonsutbetalingen sin i posten. Og det blir neppe mange.

Det er full forvirring om hva som egentlig gjelder etter at Hauglie (H) denne uken sa til VG at de som ikke klarer å komme inn på nav.no for å få oversikt over pensjonsutbetalingen sin, fortsatt kan få den i posten.

Mange trodde at saken nå var løst, men på NAVs kontaktsenter pensjon var det onsdag lagt inn en telefonbeskjed om at det ikke var noen endring i beslutningen om å slutte med utbetalingsmeldinger.

Forrige måned var siste gang pensjonister og uføre fikk utbetalingsmeldingene fra NAV i postkassen. Dette gjelder hele 570.000 personer.

Dette sa statsråden



Tidligere denne uken sa Hauglie til VG at hun hadde vært i kontakt med NAV.

– Jeg har fått beskjed om at de som ikke er digitale og har behov for å få det på papir, kan avtale det. Hovedregelen er at man skal få det digitalt, men hvis man av en eller annen grunn har et veldig sterkt behov for å få det på papir, kan man avtale å få det, sa hun da.

Dette sitatet ble sendt til statsrådens informasjonsavdeling for sitatsjekk og funnet helt i orden. De hadde heller ingen innsigelser til formuleringen «Hauglie sier at de som ikke klarer å komme å komme inn på nav.no for å få oversikt over pensjonsutbetalingen sin, fortsatt kan få den i posten.»

Men nå har pipen fått en annen lyd.

– Jeg har sagt at jeg legger til grunn at NAV viser smidighet. Samtidig påpekte jeg at hovedregelen er at brukerne skal få tilsendt utbetalingsmeldingen digitalt, men at brukere som i spesielle tilfeller har et sterkt behov for å få en utbetalingsmelding på papir, kan få det ved å henvende seg til NAV Kontaktsenter. For en nærmere avgrensning om hva slags behov det skal være, vil jeg henvise til NAV, skriver Hauglie onsdag i en e-post via sin kommunikasjonsavdeling.

Hva er behov?



Og dette legger altså NAV i ordet «behov.»

– Eksempel på slike behov kan være dokumentasjon i forbindelse med en lånesøknad eller for klage ved mulig feilutbetaling, skriver økonomi- og styringsdirektør i NAV, Geir Axelsen, i en e-post via sin kommunikasjonsavdeling.

Begrunnelsen for omleggingen er at NAV skal spare penger.

Christin Engelstad, kommunikasjonssjef i Seniorsaken, peker på at det er vanskelig å klage på feilutbetaling når du ikke har mulighet til å se hva som er feil samt at de færreste 85-åringer står i kø for å låne penger.

– Her har NAV laget kriterier som er irrelevante for de fleste. Vi har hatt et rush av henvendelser. Mange er veldig forvirret. En del edre kan nå ikke se utbetalingsmeldingene sine, ikke klarer de å komme inn i nettbanken og bankfilialen er lagt ned, sier Engelstad til VG.

Hun synes hele saken er pinlig for Hauglie og Nav.

– Jeg er forundret over at NAVs minister nå henviser til NAV, sier Engelstad.