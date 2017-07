Kirsten (82) fikk 200.000 for lite i pensjon: Nektes etterbetaling

Statens pensjonskasse fikk ikke med seg at Kirsten Karin Tvilde (82) ble pensjonist. Nå nekter de å betale tilbake.

– Det er sårt. Veldig sårt.

Kirsten Karin Tvilde fikk i fjor høst et brev fra Statens Pensjonskasse hvor det sto at det har vært en feil i pensjonsutbetalingen siden 2002. Hun har dermed gått glipp av store summer i pensjon, skriver Fagbladet, som først omtalte saken.

– Jeg har tenkt mye på at om jeg hadde fått disse pengene tidligere, ville jeg kunne hatt en bedre livssituasjon alle disse årene, sier Tvilde, som har proteser i begge knær og gjerne skulle hatt litt hjelp i hverdagen.

Pensjonskassen nekter å gi henne penger for mer enn tre år tilbake, da de mener at saken er foreldet. Dette begrunner de i at Tvilde burde ha informert dem om endringer i hennes pensjonsstatus i 2002. Tvilde er ikke enig, og har anket vedtaket til trygderetten.

– Jeg kan ikke skjønne at jeg ikke skal få utbetalt det jeg har rett på, all den tid det ikke er andre sine penger. Det er penger min mann har betalt inn i pensjonssparing, sier enken til VG.

Surr med samordning



Tvilde har siden ektemannen døde i 1995, fått utbetalt etterlattepensjon fra Statens pensjonskasse, parallelt med andre pensjonsutbetalinger fra Storebrand.

Syv år senere gikk hun fra å være uførepensjonist til å bli alderspensjonist, men endringen ble ikke registrert hos Statens pensjonskasse. Da var hun 67 år. Det var ikke før i fjor høst at de fant ut at hun var blitt alderspensjonist. At samordningen av pensjonene uteble, førte til at hun ikke fikk den økningen i etterlattepensjon hun da hadde krav på.

Det var Statens pensjonskasse selv som oppdaget feilen i fjor høst. De ga henne da en erstatning for de siste tre årene på 84.000 kroner. Hun anslår at beløpet hun har gått glipp av ligger på over 200.000 kroner.



MINDRE UTBETALT: Kirsten Karin Tvilde har glipp av flere hundre tusen i pensjon etter at Statens Pensjonskasse ikke fikk med seg at hun ble pensjonist. De mener hun selv burde sagt fra. Foto: Per Flakstad, Fagbladet

Krever dobbel beskjed



Da Tvilde ble alderspensjonist i 2002, tok hun kontakt med trygdekontoret (senere NAV) på Voss for å sørge for at alt ble gjort etter reglene. Ifølge Fagbladet ble overgangen fra uføre- til alderspensjon også registrert i tjenestepensjonsregisteret.

Men informasjonen nådde likevel ikke Statens pensjonskasse, som mener at hun i tillegg skulle skulle ha varslet dem.

Nå fortviler Tvilde over at hun får skylden for feilutbetalingen. Hun hevder å aldri ha mottatt noe brev fra pensjonskassen hvor det fremgår at hun har en slik informasjonsplikt.

– Jeg kan med min beste vilje ikke skjønne at de skyver skylden på meg. Det er de som har gjort en feil, ikke jeg. Hadde det derimot stått i brevet at jeg skulle gi dem beskjed, da hadde jeg selvsagt gjort det, sier hun.

Går til trygderetten



Pensjonskassen hevder på sin side at de har informert Kirsten Karin Tvilde om informasjonsplikten allerede i 1995, hele syv år før hun ble pensjonist. VG har fått en kopi av brevet og kan gjengi deler av teksten. Det står blant annet:

«Etterlattepensjon fra tjenestepensjonsordning skal samordnes med eventuelle andre samordningspliktige ytelser etter reglene i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser av 6.7.1957».

Dermed er det opp til trygderetten å avgjøre om pensjonskassen med denne setningen har informert Tvilde om informasjonsplikten. Fagforbundet, som tar saken inn i trygderetten, mener man ikke kan forvente at folk skal sette seg inn i samordningsloven for å kunne motta pensjon.

– Det er urimelig at hun skal være skadelidende på grunn av en feil som pensjonsleverandøren har gjort. Regelverket for samordning av pensjon er komplisert, og det er ikke å forvente at vårt medlem skal ha oversikt over dette, skriver Pål Skarsbak, spesialrådgiver i Fagforbundet, i en epost til VG.

Skarsbak oppfordrer Statens pensjonskasse til å finne en løsning slik at Tvilde får de pengene hun har rettmessig krav på. Ifølge trygderettens nettsider er det seks til åtte måneders behandlingstid for ankesaker.

96 prosent riktige saker



Statens pensjonskasse skriver i epost til VG at de ikke kommenterer Tvildes sak fordi den er sendt til trygderetten, og at de avventer en avgjørelse der.

De hevder videre at de dobbeltsjekker ferdigbehandlede saker ofte, for å avsløre eventuelle feil.

– Målet vårt er at minst 96 prosent av sakene vi sjekker skal være helt korrekte, et mål vi nådde i 2016. Men vi skal selvsagt bli bedre, og vi er opptatte av å lære av de feilene vi oppdager, skriver kommunikasjonsrådgiver Sivert Almvik.

Han svarer ikke på om pensjonskassen har informert Tvilde om at hun har en informasjonsplikt på en klar og tydelig måte, men skriver på generelt grunnlag:

– Pensjon er et komplisert felt, da må informasjonen vi sender ut være lett å forstå. Vi jobber hele tiden med å forbedre språket vårt, sier Almvik.