Frp-Sivs «skattegave»: Ikke én krone til minstepensjonistene

For tredje året på rad får pensjonister flest svekket kjøpekraft, men i år forsøker Frp-leder Siv Jensen å sukre pillen med en skattegave – som over 223.000 pensjonister ikke får noen glede av.

I ettermiddag kom svaret fra Høyre/Frp-regjeringen: Heller ikke i år får pensjonistene økt pensjonene like mye som prisene i Norge har økt.

– Jeg er skuffet. Jeg trodde de forsto alvoret. Dette dreier seg om nesten én million mennesker i Norge. Dette er pensjonister som har liten mulighet til å påvirke økonomien sin, og dermed burde regjeringen tatt større ansvar for å få gi dem bedre økonomi, sier leder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet til VG.

Regjeringens egne tallknusere anslår at prisveksten i Norge vil være på to prosent i inneværende år.

En vanlig pensjonist med pensjon på rundt 250.000 kr. vil bare i år tape nær 8000 kroner i kjøpekraft. Totalt har samme pensjonist tapt over 14.000 kroner i kjøpekraft siden 2015.

Dårligste justering på seks år



Både i 2015, 2016 og i år har norske pensjonister fått en realnedgang i pensjonene med 0,4 prosent i 2015, 1,9 prosent i 2016 og 0,9 prosent i 2017.

– Pensjonistene får en pensjonsregulering på bare 0,38 prosent. Det er den laveste reguleringen siden pensjonsreformen i 2011, sier pensjonsøkonom Øyvind Røst i KLP til VG.

Før årets pensjonsoppgjør kom i havn tirsdag, lanserte derfor Siv Jensen og regjeringen en skattegave til norske pensjonister på nesten en milliard kroner – for å bedre den dårlige økonomiske utviklingen for pensjonistene.

Skattekutt til noen



Men tall Finansdepartementet har utarbeidet på spørsmål fra Stortinget, viser at en pensjonist med inntekt på i overkant av 250.000 kroner kun får 1300 kroner i årlig skattelettelse. Dermed sitter denne pensjonisten fortsatt igjen med et tap av kjøpekraft på over 13.000 kroner over de siste tre år.

Og ikke nok med det:

Siv Jensens eget regnestykke viser at om lag 223.400 av landets pensjonister får ikke så mye som én krone av milliardkuttet i skattene.

Blant dem som ikke får noe av skattekuttet er landets minstepensjonister. Årsaken er at disse har så lav pensjon at de ikke betaler skatt av pensjonen de mottar.

– Det er de som har middels høy pensjon som får størst fordel av det økte minstefradraget som andel av pensjon, sier Øyvind Røst i KLP.

Frp-Siv er fornøyd



Finansminister Siv Jensen sier at regjeringen har løftet minstepensjonistene, og at minstepensjonen fra 2016 til 2017 vil være løftet godt over antatt prisvekst.

– Vi vet at landets minstepensjonister kan ha det trangt økonomisk, og da spesielt de som er enslige. Derfor har vi økt pensjonen til enslige minstepensjonister med 4000 kroner, to år på rad. Det er et stort pensjonsløft som betyr mest for dem som har minst fra før, og som vil gi en økning i minstepensjon godt over antatt prisvekst, sier Jensen, og legger til:

– Jeg er stolt over at Frp i regjering tar pensjonistenes hverdag på alvor. Derfor har vi redusert den avkortingen av pensjon for gifte og samboende med til sammen 8000 kroner for et par og senket skattene for pensjonistene med over 3000 kroner, sier Frp-lederen.

