Erna Solberg: – Pensjonistene kan få mindre penger med Støres pensjonsplan

Statsminister Erna Solberg (H) er åpen for å diskutere Aps nye pensjonsforslag, men mener pensjonistene kan tape på det i det lange løp.

VG kunne tirsdag fortelle om Arbeiderpartiets nye pensjonsplan, som vil innebære mer penger til pensjonister under strammere økonomiske tider, og mindre penger under perioder med sterkere reallønnsvekst.

Statsminister Erna Solberg sier til VG at hun er åpen for å diskutere forslaget, men at den diskusjonen må bli svært grundig.

– Den største utfordringen med dette forslaget er at det i utgangspunktet gir inntrykk av at Ap vil fjerne underreguleringen, mens den egentlig bare erstatter den med en annen form for underregulering, sier Solberg.

Hun mener dette er et forslag som Høyre har tatt stilling til tidligere når de de siste årene har vurdert slike spørsmål fortløpende. Hun mener at også Ap selv har vurdert og forkastet ordningen tidligere.

Arbeiderpartiets nye plan går ut på å fjerne dagens ordning, der pensjonene hvert år kuttes med 0,75 prosent mot lønnsveksten.

I den nye ordningen vil pensjonistene få halvparten av det arbeidstakerne får: Pensjonene øker med 0,4 prosent dersom reallønnsveksten for arbeidstakere blir på 0,8 prosent. Mens ordningen i dårligere perioder vil kompensere motsatt vei: Får vi en reallønnsnedgang på 0,4 prosent, vil pensjonene reduseres med 0,2 prosent.

– Mindre til pensjonistene



Om pensjonistene tjener på den nye ordningen, vil med andre ord avhenge av veksten i norsk økonomi. Går det dårlig vil ordningen bli gunstigere enn dagens, mens den blir mindre gunstig hvis det går bra.

Solberg er klar på at forslaget har flere ulemper, men at hun også ser noen fordeler. Hun understreker at det er viktig at ingen forlover seg til endringer av denne typen uten å drøfte dem svært nøye først.

Hun mener beregninger viser at Aps forslag vil kunne gi en dårligere utvikling for pensjonister.

– Det er nok en del pensjonister som tror at denne ordningen vil føre til vekst for deres del, men det vil det ikke gjøre i det lange løp, hevder statsministeren.

Solberg baserer beregningene på prognoser fra Norges Bank, og mener at Støres forslag vil gi pensjonistene et bedre oppgjør neste år, men at uttellingen vil bli betydelig mindre de to årene etter.

Ønsker dyrere pensjonsordning uten høyere skatter

Erlend Wiborg, Frps arbeids- og sosialpolitiske talsperson, er overhodet ikke begeistret. Også han mener inntrykket man får av Jonas Gahr Støres nye pensjonsplan er feil.

– Han ønsker å skape inntrykk av at Ap vil fjerne underreguleringen av pensjonene. Men han foreslår lavere lønnsvekst enn for resten av samfunnet hvert eneste år. Det mener vi er urettferdig, sier stortingsrepresentanten til VG.

KRITISK TIL BEGGE ORDNINGENE: Frps stortingsrepresentant Erlend Wiborg er kritisk både til dagens pensjonsordning, og til den nye ordningen som Støre nå foreslår. Trond Solberg , VG

Han mener pensjonistene bør ha samme lønnsutvikling som resten av samfunnet. Stortingsrepresentanten viser til at Frp har fremmet forslag om å endre pensjonssystemet.

– Dere ønsker en vesentlig dyrere ordning. Hvordan skal dere få råd til det?

– Fremskrittspartiets ordning koster mer. Men pensjon er ikke noe du får av staten. Folk bør få utbetalt de rettighetene de har opptjent, sier han.

– Men hvordan får dere råd til det?

– Ved at vi velger å prioritere dette, uten å øke skattene, sier Wiborg.

– Dere har vært i regjering i snart fire år. Hvorfor har dere ikke fått gjort noe med denne ordningen som dere mener er så urettferdig?

– Sånn er det når Frp er det eneste partiet som ønsker å avskaffe underreguleringen. Når alle andre stemmer mot, så får vi ikke gjort noe med det. Derfor har vi funnet andre områder for å styrke pensjonene, sier Wiborg.

Støtte fra uventet hold



Støres pensjonsforslag får imidlertid støtte fra uventet hold. Tidligere Frp-medlem Jan Arild Snoen, skriver på Minerva at Høyre burde følge Arbeiderpartiets pensjonsforslag.

– Det mener jeg fordi jeg mener VGs forside er feil. Jeg tror forslaget vil føre til at pensjonene vil øke mindre over tid, noe jeg mener både er riktig og nødvendig, sier Snoen.

Snoen bygger dette synet på en forventning om at reallønnsveksten vil ta seg opp igjen til tidligere nivåer. De siste årene har norsk økonomi utviklet seg svakere enn vi er vant til, noe som har rammet pensjonistene ekstra hardt med dagens ordning.

I denne perioden ville pensjonistene fått mer penger med Arbeiderpartiets forslag enn med dagens ordning, mens de i bedre økonomiske tider ville fått mindre.

Tror ny ordning vil være mer robust



Snoen mener det er behov for å gjøre noe med dagens regelverk, blant annet fordi det i hans øyne har blitt undergravet. For det Frps Wiborg trekker frem som positivt ved regjeringenes pensjonspolitikk, stiller Snoen seg sterkt kritisk til.

– Selv om regjeringen følger dagens ordning på papiret, har de i realiteten undergravet den gjentatte ganger ved å innføre ekstraordinære tiltak, sier kommentatoren.

– Kan ikke en ny ordning undergraves på samme måte?

– Jeg tror den vil være mer robust, fordi den jevner ut svingningene. Da får du ikke slike ekstremår med kraftig reallønnsnedgang, som utløser politiske motreaksjoner. Det er ikke noen garanti, men jeg tror det vil være mer robust enn dagens ordning, sier Snoen.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO kjøper imidlertid Snoens argument om at det kan være lettere å forsvare Aps foreslåtte pensjonsordning enn dagens mot uthulninger. Han advarer likevel mot å endre pensjonssystemet.

– Pensjonssystemet spiller en sentral rolle for pensjonistene, for bedriftene og for bærekraften til statsfinansene. Det er viktig å skape forutsigbarhet rundt ordningen, og ikke gjøre endringer ved hver minste hump i veien, sier Dørum.

Han viser samtidig til at det er usikkert hva slags utslag en ny ordning vil få for statsfinansene. For pensjonistene kan risikere å få mindre penger med ordningen som Ap nå foreslår.

– Hvis regjeringen har rett i sine anslag i perspektivmeldingen, der de regner med en produktivitetsvekst på 1,7 prosent, og reallønnen følger produktivitetsveksten, så vil pensjonistene komme dårligere ut i den foreslåtte ordningen enn med dagens ordning, sier Dørum.

Han understreker imidlertid at det er stor usikkerhet knyttet til disse anslagene.