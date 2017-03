Undersøker finans- og Rikstoto-topp: Kan ha spilt ulovlig

Lotteritilsynet skal komme til bunns i om aksjemekler-nestor og styreleder i Norsk Rikstoto, Jan Petter Sissener, kan ha spilt ulovlig på hest.

Rådgiver for pengespill i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Liv Røthe, bekrefter overfor VG at de vil undersøke mot styreleder Jan Petter Sissener i Norsk Rikstoto, fordi han har innrømmet å ha spilt på hest, uten samtidig å betale for det.

– Vil ha frem alle fakta



– Jeg kan bekrefte at det er en sak vi har bestemt oss for å undersøke. Vi vil be Rikstoto redegjøre for påstandene er riktige, om at Sissener kan ha spilt på kreditt. Kommisjonærer skal sørge for at det ikke spilles på kreditt og at spill kun skjer ved at det betales når spillet leveres, sier Røthe.

Hun sier det er for tidlig å si om hvilke konsekvenser saken kan få for Sissener, hvis deres undersøkelser viser at han har levert travbonger til en tippekommisær via telefonen, uten å betale der og da.

– Vi vil først ha frem alle fakta i saken, før vi gjør en vurdering av det, sier hun.

Sissener er styrleder i Norsk Rikstoto, som er anvarlig for landets travspill. Han har innrømmet overfor Trav og Galopp-Nytt at han har spilt på kreditt, ved at han har ringt inn bong til kommisjonær uten samtidig å betale.

Det var i forrige nummer av Trav og Galopp-Nytt (TGN) at det ble kjent at styreleder Sissener har spilt på kreditt, ved at han har ringt inn sine travtips til en kommisjonær som har levert hans spill uten at Sissener betalte for det der og da:

– Alt spill må gjøres opp direkte. I motsatt tilfelle er det snakk om kredittspill,

sier Rikstotos kommersielle direktør Carl Fredrik Stenstrøm til TGN.

Det vises til spillereglementet for totalisatorspill i kommisjonæravtalen, hvor det står at «Spill kan kun skje mot kontant eller elektonisk betaling på salgsstedet.

Det er ulovlig å gi rabatt eller kreditt».

Saken kom i lyset etter at TGN skrev om en privat Facebook-utveksling de har fått tilgang til, hvor Sissener ble beskyldt for å spille på kreditt.

– Han skylder meg penger



Sissener bekrefter sin spillepraksis overfor VG.

– Jeg reiser mye og har ringt rett til kommisjonæren, som leverer travbongen for meg.

– Uten at du har betalt penger?

– Ja, men det skyldes at han skylder meg penger. Jeg har trodd at når jeg har penger til gode hos kommisjonæren, så er det greit. Jeg har forstått nå at du fysisk må møte opp i butikken og betale. Det har jeg ikke vært klar over. Jeg har selvsagt tilpasset meg dette nå.

Lån tilbake til 2009



Han sier han stor sett spiller på lørdager.

– Har du ringt inn spill til mange kommisjonærer?

– Til noen, men i hovedsak til en: Han lånte penger av meg så langt tilbake som i 2009 og det han skylder meg går fortsatt langt utenfor det jeg har spilt for.

Sissener sier at han har spilt såkalt uregistrert; uten å levere spillkort.

Han sier Rikstoto nå jobber med løsninger som gjør at det går an å vippse penger for å betale spill.

– Vi har snart på plass en teknisk løsning, som gjør at du kan overføre penger til kommisjonæren samtidig som du leverer spillet.

Det er Landbruks- og matdepartementet som har oppnevnt Sissener som styreleder i det statlige spillselskapet Rikstoto.

– Viktig at spill skjer i betryggende former



De vil foreløpig ikke gå dypt inn i saken.

– Det er viktig at spill skjer i betryggende former i henhold til regelverket. Vi kjenner imidlertid ikke til denne saken utover den tilsendte omtalen i Trav- og Galopp-Nytt og har derfor ikke grunnlag for ytterligere kommentar, sier ekspedisjonssjef Gunnar Hagen i Landbruks- og matdepartementet til VG.

Nestor



Jan Petter Wilhelm Courvoisier Sissener (62) er en nestor i norsk aksjemegling og har bygget opp flere meglerhus i Norge. Han begynte i Alfred Berg. I 1986 bygde han opp en avdeling for Carnegie i Norge. Han etablerte eget selskap, som senere ble kjøpt opp av Orkla.

I 2001 begynte han hos Alfred Berg igjen, men kom i 2005 i konflikt med den nederlandske storeieren ABN Ambro og gikk så over til Kaupthing, hvor han var til 2008.

Han driver nå Sissener AS. og ble styreleder i Rikstoto i 2015.