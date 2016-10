Stor aksjon mot ulovlig spillreklame: Fjernet reklame fra 100 betting-nettsider

Det norske lotteritilsynet har fjernet reklame ved hundre norske nettsider som annonserte for utenlandske spilleselskap.

Dette opplyser direktør ved Lotteritilsynet Atle Hamar til VG.

– Dette er en prosess som pågår. Vi har trappet opp tilsynet vårt av norske nettsider som inneholder slik reklame. Det vi har gjort, er å kontakte dem og vise til at denne reklamen strider med norsk lov som forbyr reklame og betting og spill, sier han.

Facebook og YouTube fjerner



Han la frem tallene i forbindelse med Spillansvarskonferansen i Oslo, en konferanse om ansvaret som påhviler aktører og myndigheter rundt spill og betting.

UENIG I KRITIKK: – Vi følger gjeldende lover, sier kommunikasjonsdirektør i Discovery Networks, Espen Skoland om kritikken fra tilsynsdirektør Atle Hamar. Foto: TVNORGE

– Mens vi har klart å stanse denne typen nettreklame, har vi fortsatt et stykke vei å gå i forhold til store europeiske fjernsynsselskaper. Det er et tankekors at store amerikanske aktører som Facebook og YouTube lojalt følger norsk spill- og lotterilovgivning, mens vi ikke når fram overfor store europeiske TV-leverandører som for eksempel Discovery, sier Hamar.

Han opplyser at YouTube alene fjernet nærmere 70 reklamefilmer for de fire største utenlandske spillselskapene.

Discovery Networks Norway, som driver blant annet TV-kanalene TVNorge, Discovery Channel og TLC, er ikke enige med Hamar om at de bryter norsk lov.

– Min kommentar til dette er at vi følger gjeldende lover, sier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery Networks.

1400 reklamespots i døgnet



Hamar mener at trykket mot det norske TV-publikumet er stort.

I alt 13 europeiske TV-kanaler sendte det siste året over 1400 reklameinnslag for spill og betting mot norsk publikum – i døgnet.

– Tre av disse kanalene sender fra Spania, og gjennom dialog med spanske myndigheter fikk vi påvirket disse til å ta vekk spillreklamen. Men fortsatt er ti kanaler tilbake. Noen av disse sender fra England, hvor det er forbud mot spillreklame før klokken 21, for å verne mindreårige. Men mot Norge sender Discovery-kanalene fortsatt spillreklame fra England hele døgnet. Her vil vi prøvë å se om i det minste britisk lovgivning kan brukes i større grad å verne norsk publikum, sier Hamar.

Kjendisbrev



Kunnskapen blant nordmenn flest om hva som er lovlig spill og lovlig spillreklame nå er betydelig bedre enn for få år tilbake, mener Hamar:

TRAKK SEG: Sandra Lyng Haugen trakk seg som ansikt for et spilltilbud. Foto: Kyrre Lien , VG

– Vi ser at flere kjendiser, blant annet Sandra Lyng Haugen, trekker seg fra spillreklame.

Lotteritilsynet har arbeidet målrettet mot flere av kjendisene som har reklamert for spillselskaper. I vår fikk flere av dem et personlig brev fra tilsynet, som inneholdt informasjon om hva som er lovlig og ikke lovlig av spill i Norge. Det har hatt god effekt, mener tilsynssjefen.

Sandra Lyng Haugen trakk seg i juni fra samarbeidet med Folkeautomaten.

– Hvis en eneste person blir spillavhengig av disse reklamene, så er det ikke verdt det. Derfor fortsetter vi ikke samarbeidet med Folkeautomaten, sa Lyng Haugens manager Erland Bakke da til VG.

Atle Hamar viser forteller at Lotteritilsynet i løpet av de to siste årene har stanset nærmere hundre ulovlige spill- og bettingannonser i ulike aviser.

– Vi har god kontakt med norske mediehus, og det pleier å løse seg raskt når vi tar kontakt om brudd på markedsføringsforbudet.

Det er imidlertid ikke bare reklame som er forbudt innen spill. Også betalingsformidlingen kan rammes av norsk lovgivning.

Norske betalingsinstitusjoner er pålagt å blokkere betalinger som går til utenlandske ulovlige spill- og bettingselskaper, forklarer Hamar.

– Vi har nå informert alle banker og finansinstitusjoner om lovgivningen, og MasterCard har stanset formidling av innskudd til et av selskapene som formidler slike betalinger, forteller han.