Saksøker Norsk Tipping for bruken av ordet Lotto

Det europeiske spillselskapet Playcherry har saksøkt Norsk Tipping for å få kjent selskapets registrering av varemerket Lotto ugyldig.

Playcherry, som driver nettstedet Norgesspill.com, har siden 2011 reklamert med ulike former for Lotto.

Men i desember i fjor tok Norsk Tipping kontakt med selskapet, som holder til på Malta, og ba dem fjerne Lotto-betegnelsen fra nettsiden.

– Svaret fra Playcherry var at bruken av ordet Lotto ikke er noe som Norsk Tipping har enerett på. Videre opplyste selskapet at hvis Norsk Tipping ikke godtok dette, ville man måtte gå til søksmål, sier Playcherrys advokat Jan Magne Juuhl-Langseth i Simonsen Vogt Wiig til VG.

En stund etter kom meldingen om at Norsk Tipping ønsket en midlertidig forføyning, slik at man kunne stoppe Norgesspill.com fra å bruke ordet Lotto ved å få retten til å nedlegge et midlertidig forbud.

Som Dagens Næringsliv først omtalte skulle saken opprinnelig opp i Hedmarken tingrett i mai. Den er nå utsatt til juni i påvente av lagmannsrettens avgjørelse av om saken i det hele tatt kan behandles på Hamar.

– Ikke noe som tilhører Norsk Tipping



ALLMENT: Det mener Jan Magne Juul-Langseth om ordet Lotto, og at det dermed ikke kan knyttes til Norsk Tipping alene. Foto: Privat

I mellomtiden har Playcherry saksøkt Norsk Tipping for å få kjent selskapets registrering av varemerket Lotto ugyldig, som de fikk registrert i 2004.

– Vi mener at Lotto er en såkalt «generisk betegnelse», og at det aldri burde vært registrert som eget varemerke. Søker man på internett på lotto får man over 115 millioner treff. Ordet Lotto er en betegnelse på et spill, og ikke noe som tilhører Norsk Tipping eksklusivt, sier Juuhl-Langseth.

Han understreker at Playcherry ikke ønsker at Norsk Tipping skal slutte å bruke ordet Lotto, men at det må åpnes for at andre tallspill kan benytte Lotto som beskrivelse for sine spill.

– Ordet har sin opprinnelse fra italiensk på 1700-tallet, og har siden blitt så pass allment at det er blitt degenerert, sier advokaten og henviser til den såkalte potetgulldommen der Maarud tapte mot Orkla i å beholde varemerket potetgull som sitt eget, sier Juul-Langseth.

– En krenkelse av varemerket



ADVOKAT: Thomas Rieber-Mohn representerer Norsk Tipping og sier til VG at de er trygge på eget standpunkt, og at saken vil føre frem. Foto: Privat

– Vi har anlagt en sak om midlertidig forføyning fordi vi ønsker å stanse en krenkelse av varemerket. Lotto er i Norge registeret og innarbeidet som et varemerke som tilhører Norsk Tipping, og er et særlig kjennetegn på Norsk Tippings pengespill, sier advokat Thomas Rieber-Mohn fra Kluge Advokatfirma, som representerer Norsk Tipping.

Lotto ble lansert i Norge i 1986, og har gått fast på NRK siden 1987.

– Norsk Tipping har dessuten brukt enorme summer og lang tid på å bygge opp en merkevare rundt varemarket. Når en annen aktør benytter dette varemerket som kjennetegn på samme type vare innen det samme markedet, så blir det feil og utvilsomt en krenkelse, sier Rieber-Mohn.

– Vi har sterk tro på at den vil føre frem, og påstanden om midlertidig forføyning er et gjennomtenkt trekk fra Norsk Tipping for å verne om sitt eget varemerke. De tar dette søksmålet som nå er kommet opp seriøst, men de er trygg på eget standpunkt, sier advokaten som mener det ikke er riktig å sammenligne denne saken med potetgulldommen.

– Det er en vesensforskjell på de to sakene. Ordet potetgull har blitt brukt i lang tid og er en del av folks dagligtale. Det er ikke tilfellet med Lotto, der Norsk Tipping gjennom mange år med markedsføring og annen eksponering har etablert dette som et særlig kjenntegn for deres spill. Og vi mener det er godt belegg for at nordmenn knytter ordet Lotto til spillet fra Norsk Tipping.

