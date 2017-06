Barnehagesjefen Raymond (47) vant jackpot på 72 millioner kroner

Bursdagsbarnet Raymond Frivåg (47 år i dag) tar helg med et bredere smil enn de fleste av oss.

Torsdag 16. juni vant han svimlende 71.599.072 kroner hos spillselskapet Folkeautomaten.

– Så vidt vi vet, er dette en av tidenes største gevinster utbetalt til en nordmann – og det er i alle fall den største det siste året, sier talspersonen for selskapet, Michel Sterk til VG.

Den lykkelige vinneren Raymond Frivåg hevder han aldri hadde spilt på spilleautomater på nett, før han torsdag morgen satte inn 2000 kroner etter å ha sett en reklamekampanje for nevnte selskap på nett. Først vant han et par mindre gevinster. Og to timer senere satt jackpoten.

– Da den gikk inn ble jeg først helt paff, så begynte jeg å virre rundt i stua og lurte på hva som hadde skjedd, sier Frivåg.

Dagen etter storgevinsten hadde 47-åringen bursdag. Den skal han feire med gode venner.

– De vet ingenting! Det blir moro å fortelle dem om gevinsten – og jeg skal nok spandere middagen, slår Frivåg fast.

Jackpot-vinneren jobber til daglig som økonomi- og regnskapssjef i en barnehagekjede i Bærum kommune. Han skal bruke deler av pengene på seg selv, til investeringer, men også familiemedlemmer skal få glede av snaut 72 millioner kronene.

– I dag leier jeg en leilighet i Bærum, så nå blir det kjøp av egen bolig. Det blir nok også en helt ny bil, en BMW X6, som jeg har hatt lyst på lenge, men ikke hatt råd til. Mamma i Mehamn skal få nytt hus også. I tillegg har jeg to voksne stebarn som skal få noe fint. Dessuten vil jeg lage et lite utdanningsfond til nevøer og barnebarn. Det er fint å dele litt, sier Frivåg.

Spillselskapet lover at utbetalingen av premien skal skje som avtalt.

– Vi sørger for at Raymond får juridisk rådgiving, så han skal føle seg trygg etter å ha vunnet en slik kjempegevinst. Å vinne så mye penger er et eventyr, men også en total omveltning av livet. Det skal man ta på alvor, sier talsperson Michel Sterk.

PS: Sterk opplyser at selskapet utbetalte 78 millioner i premier til en annen nordmann på et lignende spill for halvannet år siden.