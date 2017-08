Justisministeren vil ha omvendt voldsalarm på overgrepsanmeldte

For å unngå at flere utsettes for mer vold i nære relasjoner, vil justisminister Per Willy Amundsen at menn som er anmeldt, men ikke dømt, for vold, skal gå med omvendt voldsalarm.

I voldsmålingen «En uke med vold» kommer det blant annet frem at antallet saker som handler om vold i nære relasjoner øker. Målingen tar for seg en bestemt uke i året, og ser på hvilke saker de ulike hjelpeinstansene har inne da. Hensikten er å gi et innblikk i hjelpeapparatets arbeid med saker som omhandler vold i nære relasjoner.

Målingen har tatt for seg instanser som tar imot mennesker utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner. Det er barneverntjenestene, barnevernvaktene og krisesentrene som har registrert flest saker. 1176 saker ble registrert i instansene i løpet av én uke, og 46 prosent av tilfellene berører barn under 18 år.

– Har et handlingsrom vi ikke bruker i dag

Nå vil justisminister Per Willy Amundsen få på plass nye tiltak for å få bukt med problemet. Statsråden foreslår å sette omvendt voldsalarm på de som er anmeldt for overgrep – men før de er dømt.

– At vi som samfunn ikke klarer å hjelpe de som er utsatt for dette, det går ikke. Vi har et system som vi tenker skal fungere, men som ikke gjør det, sier Amundsen til VG.

Han forteller at forslagene hans nå kommer til å bli utredet, men at det vil kreve en lovendring å kunne kreve at en anmeldt person får voldsalarm før vedkommende er dømt.

– Vi har et handlingsrom her som vi ikke bruker i dag, og det er et problem. Jeg mener det er rom for en slik ordning i menneskerettighetene, da mener jeg det må brukes, sier Amundsen.

– Hva med ofrenes menneskerettigheter?



I tillegg ønsker Amundsen å ilegge det han kaller påbud bosted. Istedenfor at en voldsdømt person skal kunne bevege seg fritt, med unntak av i nærheten av den voldsutsatte, slik systemet er nå, vil justisministeren nekte voldsdømte å bevege seg utenfor et gitt område.

– Slik det er i dag er det i praksis den voldsutsatte sin frihet som begrenses. I det øyeblikket hun beveger seg utenfor sin kommune, kan voldsutøveren finne henne. Det vil vi gjøre noe med, sier Amundsen.

Han mener voldsutsattes situasjon ofte er så vanskelige at også deres menneskerettigheter blir satt på prøve.

– Dette er mennesker som reelt sett er i en fluktsituasjon. Hva med ofrenes menneskerettigheter? De må vi også ta hensyn til, sier Amundsen til VG.