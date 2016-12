Få jordmødre spør gravide om vold

Jordmødre er pålagt å spørre gravide om de er eller har blitt utsatt for vold. Men under halvparten av dem gjør det, viser en ny undersøkelse.

Cirka 400 jordmødre er med i undersøkelsen som Sanitetsforeningen har gjort sammen med Sykepleierforbundet, og som er omtalt i Aftenposten.

Resultatene viser at retningslinjene ikke blir fulgt:

Bare 40 prosent spør alle gravide om voldsutsatthet, 11 prosent sier de ikke spør noen, men 60 prosent har avdekket vold.

– Med tanke på at vold i nære relasjoner dessverre er vanlig blant norske kvinner generelt og også blant gravide, så er ikke 60 prosent mye, sier forsker og jordmor Lena Henriksen.

Retningslinjene ble innført etter at det kom fram at mellom to og fire prosent av de gravide blir mishandlet på en eller annen måte.

Helseminister Bent Høie er ikke fornøyd med det tallene i undersøkelsen viser.

– Å være gravid og bli utsatt for vold har alvorlige konsekvenser både for kvinnen og barnet. Det er svært viktig at disse får hjelp på et tidlig tidspunkt. Vi har en retningslinje som sier at de som jobber i svangerskapsomsorgen, skal spørre alle gravide om de har vært utsatt for vold, sier han og legger til at han forventer at retningslinjene blir fulgt.

