Kripos fant ikke pussepapir på åstedet

GJØVIK (VG) Mannen hevder han pusset jaktriflen da han skjøt kona ved et uhell, men da Kripos undersøkte åstedet, fant de pussestangen umontert og ingen pussefiller.

Den drapstiltalte 51-åringen hevder han skjøt Rita Briskelund (42) ved et uhell dagen etter at han fikk vite at hun hadde funnet seg ny kjæreste og ville flytte fra ham. Ifølge forklaringen han har gitt i retten, så pusset han jaktriflen til kona på kjøkkenet før familien skulle samles til taco-middagen den aktuelle lørdagskvelden.

Da kriminalteknikere fra Kripos undersøkte åstedet i etterkant fant de våpenolje og poleringspasta på kjøkkenet, men det var ingen klare spor etter våpenpussing der.

Sier han brukte papir

Kjøkkenbordet var heller ikke tildekket og beskyttet mot oljesøl.

– Vi fant en pussestang, men det var ikke montert sammen. Det var ingen pussefiller der, oppsummerte politioverbetjent Sølvi Hario i retten.

Under sin forklaring mandag opplyste 51-åringen at han brukte vanlig papir da han pusset våpen.

Påtalemyndigheten mener 51-åringen lyver om hva som skjedde på gården i Gran på Hadeland 9. januar i år, og har tiltalt ham for forsettlig drap på kona Rita Briskelund (42).

Tiltalte og avdøde hadde tre barn, som alle var mindreårige da hendelsen skjedde. De er avhørt av politiet og er samstemte om at de aldri har sett faren pusse våpen inne på kjøkkenet. Datteren var oss besteforeldrene da skuddet ble avfyrt, mens de to yngre guttene var på et innredet rom på låven hvor de spilte TV-spill.

RETTSSAKEN: Bistandsadvokat Bendik Støen Thoresen (t.v.) i samtale med aktor Jo Christian Jordet og forsvarer Harald Stabell (t.h.) under hovedforhandlingen i Gjøvik tingrett. Foto: Jarle Grivi Brenna , VG

Truet med barnevernet

Under sin forklaring i retten sa tiltalte at han hverken var overrasket, sint eller skuffet over at kona gjennom 20 år ville forlate ham. Ifølge 51-åringen var det ingen konflikt mellom de.

Senere er det imidlertid ført vitner i retten som forteller at paret kranglet nærmest daglig og 51-åringen var spesielt irritert over at kona var mye borte. Han skal ha sagt at han ville varsle barnevernet, dersom hun ikke var mer hjemme. Han visste ikke sannheten om hvorfor hun var borte – allerede høsten før hadde hun møtt mannen som hun nå ville flytte sammen med.

– Spurte du etter navnet på den nye kjæresten, spurte aktor Jo Christian Jordet på første rettsdag.

– Nei, svarte tiltalte.

– Du var ikke nysgjerrig på det, spurte Jordet videre, men fikk igjen et benektende svar.

Påtalemyndigheten vil senere føre et vitne i retten som har opplyst til politiet at tiltalte har sagt: «Kvinner som går fra mannen kan drepes?»

Ringte AMK selv

I nødsamtalen til AMK, som ble avspilt i Gjøvik tingrett tirsdag, fremstår 51-åringen som oppriktig fortvilet og sjokkert over at kona er skutt.

Når samtalen starter ligger kona Rita Briskelund i sofaen. Rifleprosjektilet har gått inn i brystet og truffet direkte i hjertet. Tiltalte starter nødsamtalen med å si at han trenger øyeblikkelig hjelp og oppgir adressen til gården i Gran på Hadeland.

«Hva er det som skjer der», spør AMK-operatøren.

«Et våde, et vådeskudd», svarer tiltalte

«Vådeskudd», spør AMK-operatøren.

«Ja, for jeg skulle pusse på børsa mi»

AMK-sentralen ber tiltalte gjentatte ganger om å starte med hjerte- og lungeredning. Tiltalte er tydelig fortvilet og sier blant annet:

«Rita min ... Detta var ikke meningen»

Da den første politipatruljen kommer på stedet, sitter han over kona, men han bruker for lite i hjertekompresjonen, så politiet tar over gjenopplivningen. Det viste seg senere at skadene var for omfattende til at livet hennes kunne reddes.