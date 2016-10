– Jeg hadde glemt å ta ut patronen

GJØVIK (VG) Den drapstiltalte skogsarbeideren (51) følte at barna trodde ham da han sa at moren deres var skutt ved et uhell.

Påtalemyndigheten mener den tiltalte ektemannen drepte Rita Briskelund (42), fordi hun dagen før hendelsen fortalte at hun hadde funnet kjærligheten med en annen mann og ville flytte ut. De hadde vært gift i 20 år da partnerdrapet skjedde på Gran på Hadeland i januar i år.

Rettssaken startet mandag: – Skjøt ved et uhell

Da 51-åringen forklarte seg under rettssaken i Gjøvik tingrett mandag, hevdet at skuddet gikk av et uhell. Han var tydelig preget av situasjonen og ville helst lese opp en forhåndsskrevet forklaring i retten. Flere ganger brast han i gråt.

– Hun var det snilleste mennesket på jord, svarte tiltalte på direkte spørsmål fra aktor Jo Christian Jordet om hvordan forholdet mellom dem hadde vært.

– Kunne gjøre som hun ville



Han avviste påtalemyndighetens oppfatning om at han bruddet var vanskelig å håndtere for ham. I retten hevdet ektemannen at han ikke ble overrasket over at kona hadde funnet seg en annen mann. Ifølge ham at hun allerede ett år i forveien varslet at hun ønsket å flytte ut fra gården hvor de bodde sammen.

– Vi hadde blitt enige om at hun kunne gjøre som hun ville og at jeg kunne gjøre som jeg ville, fortalte 51-åringen.

Partnerdrapene: 150 drept av sine kjære

Dagen før hun ble drept hadde Rita ringt til ektemannen og sa at de måtte snakke sammen. De tok med seg hunden og gikk en tur etter middag.

– Jeg spurte henne om hun hadde truffet en ny type. Hun sa at hun hadde det, forklarte tiltalte i retten.

De rettsoppnevnte sakkyndige har konkludert med at tiltalte er lettere psykisk utviklingshemmet. Det kan få betydning for straffeutmålingen i saken. Da 51-åringen forklarte seg i retten hadde han enkelte ganger problemer med å forstå spørsmålene han ble stilt.

Ifølge forklaringen han ga til tingrettsdommer Helle Rolstad, så var det planlagt at familien skulle spise taco-middag sammen denne lørdagskvelden. De to barna som var hjemme var i et innredet rom på låven hvor de spilte dataspill. Rita Briskelund satt i sofaen i stua og så på TV, mens ektemannen, ifølge egen forklaring, pusset våpen på kjøkkenet.

– Mens jeg driver med våpenet, så spør Rita om jeg kan hente guttene, og så skulle hun begynne å lage taco, fortalte den tiltalte ektemannen.

DØDE UMIDDELBART: Rita Briskelund (51) ble truffet i brystet av ett skudd og hun var allerede død da nødetatene kom til stedet. Foto: Eivind Marcelino

Han sa i retten at han hadde problemer med å høre hva kona sa og at han derfor gikk ut i stua. Skuddet ble avfyrt fra mindre enn en halv meter og traff Rita Briskelund i hjertet. Begge lungene ble også truffet og hun døde nærmest umiddelbart.

– Kan du si noe om hvorfor skuddet gikk av, spurte dommer Rolstad.

– Fordi jeg hadde glemt å ta ut patronen. Patronen var i løpet, svarte tiltalte.

51-åringen er en svært rutinert storviltjeger og aktivt i det lokale skyttermiljøet.

Holdt rundt barna

Klokken 19.39 ringte ektemannen til AMK og sa at han hadde skutt kona si med et vådeskudd. Innledningsvis hadde han status som vitne, men klokken 02,50 på natten ble han pågrepet av politiet og siktet for uaktsomt drap. I februar ble siktelsen skjerpet til forsettlig drap.

Da rettssaken startet mandag erkjente han ikke straffskyld og fastholdt at skuddet var et uhell. Barna kom inn fra låven og inn i huset samtidig som politiet ankom.

– Jeg fortalte dem at «mamma hadde tenkt å flytte fra oss». Jeg sa det slik at de skulle de skulle slippe å høre det fra andre, sa 51-åringen i retten.

51-åringen mener barna trodde på ham da han fortalte at skuddet som drepte moren deres var et vådeskudd.

– Jeg fortalte barna at det hadde skjedd et tragisk uhell. Jeg holdt rundt dem begge og de holdt rundt meg, sa 51-åringen.