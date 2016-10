Hevder han skjøt kona ved et uhell

GJØVIK (VG) Dagen etter at hun fortalte at ekteskapet var over, ble hun skutt av ektemannen gjennom 20 år.

Rita Briskelund (42) ble skutt i januar i år, mens hun satt i sofaen foran TV-en i boligen på Gran i Hadeland. Rettssaken startet i Gjøvik tingrett i dag.

Det er ett av 150 partnerdrap i Norge siden 2000. Tidligere utgjorde partnerdrap om lag en fjerdedel av alle drap i landet, men i fjor var andelen hele 38 prosent. Majoriteten av drapene ble begått like i forkant, under, eller i etterkant av et samlivsbrudd.

Slik startet saken: Skjøt kona med rifle

Ektemannen hevder det hele var et uhell og at det var tilfeldig at det skjedde dagen etter at kona fortalte at hun hadde en ny kjæreste. Den erfarne storviltjegeren har forklart at han ladet jaktriflen på kjøkkenet og at skuddet gikk av med et uhell da han gikk inn i stua.

– Klokken 19.39 ringte tiltalte AMK og fortalte at han hadde skutt kona si ved et vådeskudd, fortalte aktor Jo Christian Jordet i sitt innledningsforedrag.

Skuddet traff hjertet

Skuddet ble avfyrt fra mindre enn en halv meter og traff kona i hjertet. Begge lungene ble også truffet og hun døde nærmest umiddelbart.

– Han erkjenner uaktsom drap, men sier at det dreier seg om et vådeskudd, forklarer forsvarer Harald Stabell til VG.

I RETTEN: Aktor Jo Christian Jordet (t.v.) bisto forsvarer Harald Stabell med å komme på nett før rettsdagens start mandag. Foto: JARLE GRIVI BRENNA

Påtalemyndigheten mener imidlertid at skuddet ble avfyrt med vilje og var motivert av samlivsbruddet. Det vil bli ført en rekke vitner som skal forklare seg om forholdet mellom ektefellene.

Paret hadde tre barn sammen. To av dem var hjemme da skuddet ble avfyrt, men befant seg i et innredet rom i låven hvor de spilte dataspill. Alle de tre barna var under 16 år da moren ble skutt og politiavhørene av dem vil bli avspilt i retten.

Forsøkte å ta livet sitt

Det har blitt gjennomført en rekonstruksjon på åstedet i etterkant av hendelsen, hvor 51-åringen forklarer seg detaljert om hva han hevder skjedde. Videoopptaket fra rekonstruksjonen vil bli avspilt som bevis i retten. Påtalemyndigheten vil også føre et ekspertvitne fra Kripos, som skal forklare seg om hvordan riflen fungerer.

Ved ransakelsen av huset etter hendelsen fant politiet en annen ulovlig rifle og en pistol som 51-åringen ikke hadde våpenkort for. Det ble også inndratt 1098 patroner.

Den tiltalte ektemannen brøt opp en skuff i Gjøvik fengsel og prøve å ta livet sitt med kniv i mai i år. Han påførte seg selv livstruende skader og ble fløyet til sykehus hvor han lå flere dager i koma. Etterpå satt tiltalte en periode i Oslo fengsel hvor sikkerheten er høyere, men han er nå tilbake i Gjøvik fengsel.