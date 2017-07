Grefsen-drapet: Skadene ble forsøkt stoppet før politiet kom

Politiet har sent onsdag ettermiddag avhørt den siktede kvinnen etter drapet på Grefsen i går kveld.

Det er imidlertid ukjent hvordan kvinnen stiller seg til drapssiktelsen.

– Det har hun ikke svart på. Vi måtte avbryte avhøret, sier seksjonsleder Kjetil Moen ved Voldsavsnittet i Oslo politidistrikt til VG.

Også kvinnens forsvarer, Inga Laupstad, bekrefter at hennes klient ikke har svart på hvordan hun stiller seg til siktelsen.



En mann ble i går knivdrept av sin kone på Grefsen i Oslo. Kvinnen ble pågrepet og siktet for drap.

Bakgrunn: Kvinne siktet for knivdrap på ektemannen

Kvinnens to tenåringssønner var til stede i leiligheten, og det var en av dem som varslet politiet om knivstikkingen rundt klokken 23.30 tirsdag kveld.

Da politiet kom til stedet, ble mannen erklært død.

Skadene ble forsøkt stoppet

– Var det da allerede foretatt forsøk på å stoppe skadene?

– Ja, det var det. Man bli alltid bedt om å prøve å berge liv til det kommer kyndig helsehjelp til stede. Det er for tidlig å si om han var død før politiet kom, sier Moen til VG.

– Deltok siktede også i å stoppe skadene?

– Det er for tidlig å si. Vi har prøvd å finne ut hva som har skjedd i forkant av hendelsen, ikke etterpå, sier Moen.

Anmeldte ham for vold to ganger

Kvinnen hadde anmeldt den avdøde ektemannen for vold to ganger – og bedt om besøksforbud. Det skjedde i 2014.

– Anmeldelsene ble trukket raskt tilbake etter at det ble anmeldt, i løpet av samme måned. Besøksforbudene var ved de samme anledningene, og hun har også trukket dem, sier Moen.

Den drapssiktede kvinnen er en norsk statsborger i slutten av 40-årene, og er ikke tidligere straffedømt. Den drepte mannen er i midten av 30-årene og utenlandsk statsborger.



– Begrunnelsen for at hun trakk anmeldelsen og besøksforbudet i begge sakene, er at han flyttet hjem igjen. At det ordnet seg mellom dem, sier Moen.

– Har dere fått meldinger om at det var bråk mellom de to i forkant av hendelsen?

– Nei, svarer Moen.

– Har politiet blitt kalt ut til den adressen de siste månedene?

– Nei.

Moen opplyser at det ikke vil bli foretatt flere avhør av kvinnen i kveld. Det har ikke lyktes politiet å få kontakt med mannens familie i utlandet.

– Vi forsøker, men om vi får kontakt med dem vet vi ikke ennå, sier Moen til VG.