Frykter dobbeltdrapsmann skal bli psykotisk igjen

Retten forstår ikke hvorfor Dikemark psykiatrisk sykehus har overført dobbeltdrapsmannen til frivillig psykosebehandling.

I desember i fjor ble Catrine Røthe (42) drept i Oslo – med over 20 knivstikk av ekskjæresten – da hun var på vei til jobben som butikksjef på Lindex. Drapsmannen, en 56 år gammel mann fra Tunisia, reiste direkte fra Manglerud til Grønland hvor han drepte Fathi Rzaiguia (50) etter først å ha ringt ham på mobilen.

Begge drapene ble utført i løpet av 40 minutter.

Fredag ble dobbeltdrapsmannen dømt til tvunget psykisk helsevern av Oslo tingrett fordi dommerne mener han var psykotisk da han begikk drapene. Politimannen som utførte pågripelsen forklarte i retten at 56-åringen var redd, hørte befalende stemmer og det virket som han reagerte på ting som ikke var synlig for politiet.

Frivillig innlagt

Siden drapene har 56-åringen vært innlagt på Dikemark psykiatrisk sykehus, men i oktober avgjorde behandlingsansvarlig at det ikke lenger var grunnlag for å holde ham tvangsinnlagt.

DREPT: Butikksjefen Catrine Røthe (42). Foto: Privat

Retten reagerer på at sykehuset har avsluttet antipsykose-behandlingen.

I dommen påpekes det at 56-åringen trenger langvarig behandling og at det er fare for at psykosen blusser opp igjen.

«Det er i dette perspektiv vanskelig å forstå at Dikemark sykehus har overført tiltalte til frivillig innleggelse», står det i dommen.

Dommen på tvunget psykisk helsevern gjør at dobbeltdrapsmannen ikke selv kan skrive seg ut fra sykehuset.

– De pårørende forholder seg til dommen, men de er hele tiden redd for at han skal slippe ut igjen. De synes også det er fryktelig at han fortsatt var i Norge da han hadde et utvisningsvedtak på seg, sier bistandsadvokat Siv Hallgren til VG.

«Gruoppvekkende drap»

Om tre år må påtalemyndigheten bringe saken inn for retten igjen dersom de mener det er fare for nye alvorlige straffbare handlinger. Hvis ikke, avsluttes særreaksjonen.

«De to drapene er svært alvorlige forbrytelser. Det er to gruoppvekkende drap, som ble utført med gjentatte, kraftige hugg med kniven og med kort tids mellomrom. Ofrene var to personer som hjalp tiltalte. De to drapene viser etter rettens syn at tiltalte kan være svært voldelig, uberegnelig og hensynsløs», heter det i dommen.

56-åringen fikk et endelig utvisningsvedtak i oktober 2014. Det var fjerde gang han ble utvist fra Norge. I dommen påpekes det at han sannsynligvis vil leve en marginal tilværelse på siden av samfunnet dersom han slippes ut.

«Han har drept de to som tok seg av ham den senere tiden», påpeker retten i dommen.

