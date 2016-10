Drapstiltalt ektemann: «Rita min... Detta var ikke meninga»

GJØVIK (VG) Den drapstiltalte 51-åringen ringte umiddelbart til AMK og fortalte at han hadde skutt kona med et vådeskudd.

Nødsamtalen ble avspilt under rettssaken i Gjøvik tingrett i dag. Når samtalen starter ligger kona Rita Briskelund i sofaen. Rifleskuddet har gått inn i brystet, truffet hjertet og begge lungene og gått ut igjen gjennom ryggen.

Tiltalte starter nødsamtalen med å si at han trenger øyeblikkelig hjelp og oppgir adressen til gården på Gran i Hadeland.

«Hva er det som skjer der», spør AMK-operatøren.

«Et våde, et vådeskudd», svarer tiltalte

«Vådeskudd», spør AMK-operatøren.

«Ja, for jeg skulle pusse på børsa mi»

Hendelsen skjedde i januar i år. Påtalemyndigheten mener det ikke dreier seg om et vådeskudd, men et forsettlig drap. Dagen i forveien hadde Rita Briskelund fortalt ektemannen at forholdet var over. Hun var forelsket i en annen mann og ville flytte sammen med ham. De var allerede i gang med å se på leiligheter.

Partnerdrapene: 150 drept av sine kjære

AMK-sentralen ba tiltalte gjentatte ganger om å starte med hjerte- og lungeredning. Da den første politipatruljen kom på stedet, satt han også over kona, men brukte for lite kraft i hjertekompresjonen, så politiet overtok gjenopplivningen. Det viste seg senere at skadene var så omfattende at livet ikke sto til å redde.

Før politiet var på stedet er tiltalte tydelig fortvilet i AMK-samtalen.

«Rita min... Detta var ikke meninga»

Tiltalen mot 51-åringen er ett av 150 partnerdrap i Norge siden 2000. Majoriteten av drapene ble begått like i forkant, under, eller i etterkant av et samlivsbrudd.

I RETTEN: Forsvarer Harald Stabell (t.v.) i samtale med bistandsadvokat Bendik Støen Thoresen i Gjøvik tingrett. Foto: Jarle Grivi Brenna , VG

På rettssakens første dag forklarte tiltalte at vådeskuddet skjedde i forbindelse med at han skulle pusse konas rifle på kjøkkenbordet – kort tid før hele familien skulle samles til Taco-middag på lørdagskvelden. Både i politiavhør og i retten har skogsarbeideren gjentatt at han hadde avtalt med sønnen at han skulle være med å pusse riflen.

Tiltaltes forklaring: – Jeg hadde glemt å ta ut patronen

De to barna som var hjemme satt imidlertid i et innredet rom på låven og spilte TV-spill da skuddet falt. Både barnevernet, lege og sykepleier fra kommunen rykket ut til åstedet. De oppfattet at avtalen med sønnen var at han skulle være med å lage mat – steke tacoen – ikke pusse riflen.

Da politiet tok over gjenopplivingen, tok tiltalte med seg barna inn på et annet rom og snakket med dem alene. Han forklarte dem at det hadde skjedd en ulykke.

– Han sa flere ganger at han var glad for at barna trodde på ham. Vi reagerte på det, men jeg syntes ikke det var oppgave å grave i hvorfor det var så viktig for ham, fortalte sykepleieren i retten.