Drapsofferets sønn: – Han var betatt av mamma på en usunn måte

Sønnen til Catrine Røthe (42) pekte umiddelbart på ekskjæresten da politiet spurte hvem som kunne stå bak knivstikkingen.

Den tiltalte 56-åringen fra Tunisia drepte først Catrine Røthe (42) på Manglerud, og deretter Fathi Rzaiguia (50) på Grønland. De to drapene ble utført i løpet av 20 minutter i desember i fjor.

Catrines sønn, Patrick, var 20 år da moren ble drept. Sommeren i forkant hadde ekskjæresten fra seks år tilbake gjenopptatt kontakten med moren.

Politiet mistenkte tidlig at det var Patricks mor som var funnet død ved garasjeanlegget utenfor leiligheten i Oslo, men var ikke sikre fordi gjerningsmannen hadde tatt med seg offerets veske og mobiltelefon.

– Politiet spurte meg om jeg visste hvem det kunne være, dersom noe hadde skjedd med mamma. Jeg pekte ut tiltalte med en gang. Det var ikke noe å tenke på en gang. Jeg trodde ikke at noe sånt kunne skje, men dersom det hadde skjedd, så måtte det være ham som sto bak, fortalte sønnen under rettssaken tirsdag.

– Sykelig sjalu

Catrine er én av 150 personer som er drept av partneren eller ekspartneren i Norge siden 2000. I forkant av knivangrepet sendte tiltalte en rekke sjikanerende sms-meldinger, men i retten hevdet han at det ikke var noen konflikt mellom de to.

– Han var sykelig sjalu. Det var en gang hvor Catrine hjalp broren sin med å pusse vinduer og henge opp gardiner. I etterkant ble hun beskyldt for å ha et forhold til broren sin, fordi det hadde tatt så langt tid å henge opp gardinene, forklarte moren Torill Røthe.

I RETTEN: Aktor Torunn Gran (t.v.) i samtale med Siv Hallgren, som er bistandsadvokat for Catrine Røthes etterlatte. Foto: Jarle Grivi Brenna , VG

VG møtte foreldrene: – Catrine skulle ikke vært død

Etter at sønnen Patrick brukte en kamerats telefon for å ringe moren sent på kvelden, ble kameraten oppsøkt av tiltalte som ga klar beskjed om at han ikke skulle snakke med Catrine.

– Jeg spurte om han hadde et forhold til Catrine eller ikke. Det var bare et spørsmål, ingen trussel, sa tiltalte i retten om episoden.

I august i fjor oppdaget Patrick at morens ekskjæreste snek seg rundt i oppgangen da han kom hjem fra fadderuke-arrangement sent på kvelden. Han reagerte på oppførselen og ba morens ekskjæreste om å holde seg unna dem.

– Jeg visste at han var veldig betatt av mamma – på en usunn måte, forklarte sønnen i retten.

Han hadde lagt merke til at moren begynte å få flere sms-meldinger og telefoner sent på kvelden og mistenkte at de to hadde kontakt igjen. Politiets gjennomgang viste at det ble sendt 60 sms-meldinger mellom 4.–9. desember i fjor.

– Jeg sa til henne at jeg var skuffet over henne. Jeg mente det var dumt å gjenoppta kontakten og sa også at jeg syntes det var lite voksent av henne. Hun ble veldig lei seg. Jeg visste at hun var alenemor og kunne føle seg alene, noe som er lett for andre å utnytte, fortalte sønnen Patrick i retten.

Friskmeldt av sykehuset

Under sin forklaring i retten hevdet tiltalte at han hørte en stemme på klassisk arabisk som ba ham skaffe blod natten før dobbeltdrapet. Tunisieren, som var utvist fra Norge, sov med kniv under madrassen og røyket hasj for å roe seg.

Etter drapene ble tunisieren observert av psykiatrispesialist Torgeir Husby og psykologspesialist Hanne Klevmark som konkluderte med at han var psykotisk da han utførte drapene. Hvis retten støtter konklusjonen, kan ikke tiltalte dømmes til ordinær fengselsstraff. Alternativt behandling under tvunget psykisk helsevern.

DRAPSOFFER 2: Fathi Rzaiguia (50) ble drept på Grønland. Bare 20 minutter etter det første drapet. Foto: Privat

Dikemark psykiatrisk sykehus har imidlertid friskmeldt tiltalte. 56-åringen har vært innlagt der siden han utførte dobbeltdrapene, men i slutten av august i år ble anti-psykose-behandlingen avsluttet. I oktober avgjorde behandlingsansvarlig Anne Lill Ørbeck at det ikke lenger var grunnlag for å holde ham tvangsinnlagt.

Han kan dømmes til tvunget psykisk helsevern, men hvis de behandlingsansvarlige holder fast på at han er frisk, kan han raskt være ut igjen.

Tiltalte er for tiden frivillig innlagt ved Dikemark. Han mener selv han trenger behandling. 56-åringen er også tiltalt for trusler mot psykologspesialist Ørbeck.