Dømt til 12 års fengsel for partnerdrap

Ektemannen til Rita Briskelund (42) er dømt til 12 års fengsel for å ha skutt henne på kloss hold – dagen etter at han fikk vite om den nye kjæresten.

Saken er ett av de 150 partnerdrapene i Norge siden 2000. Ektemannen har hele veien hevdet at det var et vådeskudd, men ble ikke trodd av retten. Dommen falt i Gjøvik tingrett i dag.

– At hans livs eneste vådeskudd skulle treffe kona rett i hjertet fra kloss hold, er helt usannsynlig, sa aktor Jo Christian Jordet i sin prosedyre, før han la ned påstand om 13 års fengsel for 52-åringen.

Dagen før Rita Briskelund (42) ble drept fortalte hun ektemannen at hun hadde funnet kjærligheten med en annen mann og ville flytte ut. De hadde vært gift i 20 år og bodde sammen på gården i Gran på Hadeland i januar i år.

Fikk redusert straff

Retten kom frem til at det var straffeskjerpende at det dreier seg om partnerdrap – utført mens to mindreårige barn befant seg like i nærheten – og mente i utgangspunktet at straffen skulle være 14 års fengsel.

De rettsoppnevnte sakkyndige har imidlertid konkludert med at tiltaltes IQ er i området 69-71, noe som tilsvarer lettere psykisk utviklingshemning i rettspsykiatrisk forstand.

Gjøvik tingrett har lagt til grunn at tiltalte handlet i affekt og at hans lave evnenivå var medvirkende til at han handlet så overilt som han gjorde. Straffen ble derfor redusert til 12 års fengsel.

– Jeg har snakket med min klient i dag. Han var forberedt på at dette kunne bli utfallet, men han er uenig i dommen. Han hele tiden hevdet at det var en uaktsom handling – ikke forsettlig. Vi vil nå sende inn en fullstendig anke til lagmannsretten, sier forsvarer Harald Stabell til VG.

I RETTEN: Bistandsadvokat Bendik Støen Thoresen (t.v.), aktor Jo Christian Jordet og forsvarer Harald Stabell i samtale i Gjøvik tingrett under hovedforhandlingen. Foto: Jarle Grivi Brenna , VG

Hadde planlagt taco-middag

Ifølge forklaringen tiltalte ga til tingrettsdommer Helle Rolstad, så var det planlagt at familien skulle spise taco-middag sammen denne lørdagskvelden. De to mindreårige barna som var hjemme var i et innredet rom på låven hvor de spilte TV-spill.

Rita Briskelund satt i sofaen i stua og så på TV, mens ektemannen, ifølge egen forklaring, pusset våpen på kjøkkenet.

– Mens jeg driver med våpenet, så spør Rita om jeg kan hente guttene, og så skulle hun begynne å lage taco, fortalte den tiltalte ektemannen.

Han sa i retten at han hadde problemer med å høre hva kona sa og at han derfor gikk ut i stua. Skuddet ble avfyrt fra mindre enn en halv meter og traff Rita Briskelund i hjertet. Begge lungene ble også truffet og hun døde nærmest umiddelbart.

– Kan du si noe om hvorfor skuddet gikk av, spurte dommer Rolstad.

– Fordi jeg hadde glemt å ta ut patronen. Patronen var i løpet, svarte tiltalte.

51-åringen er en svært rutinert storviltjeger, og vært leder under skyteprøver i det lokale skytterlaget hvor våpensikkerhet var en sentral oppgave.

Trøblete rekonstruksjon

Da politiet rekonstruerte hendelsesforløpet fikk ektemannen problemer med å vise hvordan skuddet kunne treffe kona dersom riflen ble holdt slik han hadde forklart. Han hevdet blant annet at politiet hadde flyttet sofaen.

«Under dette gjorde tiltalte en unaturlig bevegelse ved at han strakte seg opp på tærne og bøyde seg nedover. Dette var åpenbart for å få kolben i en høyere posisjon og pipemunningen lavere», står i dommen fra Gjøvik tingrett.

Retten påpeker også at siktede har vært avhørt seks ganger og har endret forklaring i praktisk talt alle forhold som har betydning for selve drapshandlingen.

– Påtalemyndigheten er fornøyd med at tingretten i en grundig dom har fulgt vårt syn på bevisene i saken, sier statsadvokat Jo Chr. Jordet til Aftenposten.