Aktor til drapstiltalte: – Har du sagt at kvinner som går fra mannen kan drepes?

GJØVIK (VG) Aktor Jo Christian Jordet avsluttet sin utspørring med et direkte spørsmål om drapstiltaltes holdninger til samlivsbrudd.

Statsadvokaten foregrep vitneførselen de neste dagene da han stilte 51-åringen følgende spørsmål:

– Stemmer det at du for noen år siden sa at kvinner som går fra mannen sin kan drepes, spurte Jo Christian Jordet.

– Det har jeg aldri sagt, svarte tiltalte insisterende.



Det er imidlertid minst ett vitne som har forklart noe annet til politiet.

Den 51 år gamle skogsarbeideren er tiltalt for å ha drept kona på Gran på Hadeland i januar i år. Selv hevder han at det var en vådeskudd som traff henne.

Under rettssakens første dag fikk han gjentatte ganger spørsmål om hvordan dette kunne skje – uten at han kunne gi noe fullstendig svar. Han forklarte hvordan han beveget seg fra kjøkkenet og ut i stua hvor kona Rita Briskelund (42) satt i sofaen, men hevder han ikke husker hva som skjedde da skuddet gikk av.

– Hvordan er det avtrekkeren blir trykket inn, spurte aktor Jo Christian Jordet, etter å ha hørt tiltaltes forklaring.

– Jeg husker ikke, men jeg må ha kommet borti avtrekkeren med fingeren, svarte tiltalte.

Bakgrunn: Hevder han skjøt kona ved et uhell

Hadde kule i kammeret

Hans historie er at han denne lørdagskvelden i januar i år bestemt seg for å pusse konas riflegevær på kjøkkenet, like før familien skulle samles til taco-middag i boligen på Gran på Hadeland.

Normalt pleide han å pusse geværene på låven, men ifølge forklaringen i retten var det for kaldt å gjøre det der i januar. Den aktuelle riflen, som var registrert på kona, var sist brukt på sommeren i 2015 og skulle sannsynligvis ikke brukes igjen før til høsten.

150 drept av sine kjære: Les om partnerdrapene her.

Han fortalte også dommeren at han testet noen hjemmelagde patroner ved kjøkkenbordet, fordi han tidligere hadde opplevd at de gikk tregt i rifleløpet. Mens han holdt på med dette, så ropte kona på ham fra stua. Ifølge tiltaltes forklaring, så tok han da den skarpladde riflen i hånden og gikk ut i stua for å høre hva hun ville.

– Hun sa at hvis jeg hentet barna, så kunne hun sette i gang med å steke taco, forklarte den 51 år gamle skogsarbeideren i Gjøvik tingrett.

Slik startet saken: Skjøt kona med rifle

SPERRET AV: Politiet undersøkte åstedet er drapet i vinter og fant blant ulovlige våpen gjemt på låven. Foto: Eivind Marcelino , VG

Paret hadde tre mindreårige barn sammen. To av dem var hjemme da moren ble skutt, men de befant seg på et innredet rom på låven hvor de spilte TV-spill.

Ifølge tiltalte glemte han at riflen var skarpladd da kona ropte på ham. Skuddet skal angivelig ha blitt avfyrt da han snudde seg for å gå og hente barna.

– Jeg har gjort flere uaktsomme handlinger, og det kan jeg ikke tilgi meg selv for, sa 51-åringen i retten.

Påtalemyndigheten mener forklaringen er oppkonstruert for å komme unna drapet på kona. Rita Briskelund ble truffet i hjertet og begge lungene, og døde nærmest umiddelbart. 51-åringen er en svært rutinert storviltjeger, aktiv i det lokale skyttermiljøet og opptatt av våpensikkerhet.

Ville gjøre det slutt

Dagen før hun ble skutt hadde Rita Briskelund fortalt ektemannen gjennom 20 år at hun var forelsket i en annen mann og ville flytte sammen med ham. Det var første gang ektemannen hørte dette. I retten hevdet tiltalte hardnakket at samlivsbruddet var helt uproblematisk for ham.

– Du syntes det var greit, spurte aktor etter å ha hørt tiltaltes versjon av samtalen han hadde med kona.

– Ja, vi var jo enige om at vi skulle gå hver til vårt, svarte tiltalte.

– Spurte du etter navnet på den nye kjæresten?

– Nei.

– Du var ikke nysgjerrig på det, spurte Jordet videre.

– Nei, svarte tiltalte.

De rettsoppnevnte sakkyndige har konkludert med at tiltalte er lettere psykisk utviklingshemmet i strafferettslig forstand – med en IQ på rett over 70. Det kan få betydning for straffeutmålingen. Da 51-åringen forklarte seg i retten hadde han enkelte ganger problemer med å forstå spørsmålene han ble stilt.

Flere ganger brast han også i gråt. Det var spesielt vanskelig for ham å forklare seg om situasjonen da skuddet gikk av.

– Jeg har mistet det kjæreste jeg eier. Hun var det snilleste mennesket på jord, gjentok han flere ganger gjennom rettsdagen.