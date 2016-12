Ble overvåket utenfor Kiwi: Hentet sønnen – fikk parkeringsbot

Har du noen gang trukket gratis parkeringslapp for å handle? Da burde du i så fall ikke gå andre steder enn i butikken.

OVERVÅKET OG BØTELAGT: Lars Kvam betalte for parkeringsbillett for Kiwi-kunder. Før han gikk inn i butikken tok han en runde rundt butikken. Det ble fotografert, og han ble bøtlagt. Foto: privat

I slutten av oktober skulle Lars H. Kvam hente sønnen på ni år som var på besøk hos en kamerat. Han bestemte seg for å handle på Kiwi på Bjerke i Oslo som ligger like ved der sønnen var, og parkerte utenfor butikken.

Hentet sønnen

Han trakk en gratisbillett som varer i 45 minutter, ment for kunder som skal handle på Kiwi. Før han gikk inn i butikken gikk han derimot sammen med sin datter rundt bygget for å møte sønnen hans, så niåringen slapp å gå alene i høstmørket.

Det skulle vise seg å bli en dyr spasertur.

Da Lars og barna kom tilbake til bilen lå det en bot på 760 kroner på ruten. Den var plassert der bare minutter etter at han forlot bilen.

Les også: P-avgiften ble doblet for en uke på Norway Cup

– Svært firkantet



– Jeg skjønte rett og slett ikke hvorfor jeg hadde fått bot, og sendte en klage på e-post til parkeringsselskapet. Og nå har jeg fått svar. Parkeringsvakten hadde observert at jeg og datteren ikke gikk direkte inn på Kiwi, og tok masse bilder av det, sier Kvam.

Til VG sier han at han er oppgitt, men at han forstår at reglene skal følges. Likevel mener han at parkeringsvakten burde ha sagt ifra da de så ham gå av gårde, istedenfor å ta bilder av ham.

– Helt ærlig må jeg si at jeg ikke synes at jeg gjør noe feil. Jeg handlet jo på Kiwi rett etterpå, jeg ville bare ikke la sønnen min gå alene i mørket fra andre siden av bygget, sier Kvam og legger til:

– Jeg synes de oppfører seg svært firkantet i dette tilfellet, og det bidrar i hvert fall ikke til å gjøre parkeringsvaktenes rykte noe bedre, sier han.

Les også: P-vakten tok parkeringsplassen – Torry (46) ga ham bot

Les også: Slik la Kiwi felle for pris-tester

Handle, bare handle

Aker P-drift, et lite selskap med et par ansatte, har ikke besvart VGs henvendelser, men skriver dette i sitt svar på Kvams klage:

«Deres kjøretøy sto parkert på et område som er privatrettslig regulert. Dette fremkommer av skilter ved innkjøring og på området. Parkeringsbestemmelsene fremkommer av disse skilter.

Dersom et område er skiltet med ”kundeparkering" aksepteres det ikke at fører foretar seg noe annet enn å være i forretningen. Du har stått på Kundeparkeringen til Kiwi. Vår betjent har observert at de har foretatt Dem andre ærend. Ut ifra dette kan vi ikke ettergi kontrollavgiften.

Ved behov for å gjøre andre ærend, må kjøretøy flyttes bort fra kundeplassene tilhørende Kiwi.»

Husker du? Her er det billigere med P-bot enn parkering



Advarer andre

Kvam poengterer at han ikke ønsker å fremstå sutrete, men at han la ut ett av bildene som parkeringsvakten har tatt av ham og datteren for å fortelle andre at når man parkerer utenfor en butikk med gratisbillett, så kan man få bot om man ikke kun går inn i butikken.

Han presiserer at han ikke bestrider at han gikk utenfor området og ikke rett inn på Kiwi:

– Men det er overvåkningsbildene, jeg fikk tilsendt åtte bilder, og fire av dem av meg og min datter som går rundt hjørnet på bygget, det er det jeg reagerer på.

Han akter å betale boten.

– Jeg bruker ikke noe mer tid på dette. Men neste gang jeg parkerer et lignende sted så får jeg vel lese de 12 avsnittene på skiltet med lupe, sier han med et smil.

Kommentar: Parkeringsbransjens bøller må stoppes



Kiwi sentralt reagerer

Slik kunne denne saken ha endt, men noe skjedde da VG ringte Kiwi-butikken på Bjerke: Vi ble snart bedt om å ringe Kristine Arvin, som viser seg å være kommunikasjonssjef i Kiwi sentralt – altså for alle Kiwi-butikkene i hele Norge.

Hun presiserer at det er 35 parkeringsplasser ved denne butikken, og at disse er ment for handlende kunder, og at parkeringsordningen må overholdes av hensyn til kundene.

– Men ønsker Kiwi at kunder skal føle seg overvåket når de går fra bilen og kanskje treffer noen, kommer i prat, eller har et lite ekstraærend?

– Vi har ikke kjent til denne fotograferingspraksisen, og kommer til å ta en runde med parkeringsselskapet om dette. Når så er sagt, forstår vi at denne kunden har følt det urimelig om han handlet i butikken og skulle hente sønnen i samme bygg. Vi håper han vil ta direkte kontakt med oss, så vi kan finne en løsning, sier Arvin.