Norske kvinner slått og lugget av pakistansk sikkerhetspersonell

Kvinnene ble utsatt for vold etter at en krangel over mangel på toalettpapir utartet. Nå er to sikkerhetsvakter suspendert med øyeblikkelig virkning.

Episoden ble filmet, og en video viser en norskpakistansk mor og en datter på vei hjem til Norge, som blir slått i hodet, og dratt i håret av en kvinnelig sikkerhetsbetjent ved flyplassen.

– De slår min datter! De slår min datter! La meg gå! La meg gå! roper den norske moren til sikkerhetsvakten på flyplassen.

Lørdag ble de to norske statsborgere pågrepet, etter at de havnet i en krangel med sikkerhetspersonell på den internasjonale flyplassen i Islamabad.

Eskalerte etter toalettpapir-forespørsel

VG har snakket med Mohammed, sønn til 38-åringen og bror til 20-åringen som blir slått i videoen. Han vil ikke stå fram med fullt navn på seg eller familien av hensyn til familiens sikkerhet.

Mohammed forteller at hendelsen oppsto etter en krangel om mangel på toalettpapir på flyplassens toaletter.

– Min mor og to søstre på 20 og åtte år var på flyplassen på vei hjem til Norge. Den eldste søsteren min spurte en uniformert ansatt utenfor toalettet hvorfor det ikke var dopapir der. Den uniformerte kvinnen svarte frekt tilbake og situasjonen eskalerte seg, forteller han.

«Det er ikke min jobb å sette ut papir på toalettene», har den kvinnelige konstabelen sagt ifølge pakistanske medier hvor saken har fått stor oppmerksomhet.

Mohammed forteller videre at den eldste søsteren ble tatt inn i et lukket rom, hvor hun skal ha blitt slått av flere kvinnelige sikkerhetsvakter. Og at den ene sikkerhetsvakten deretter har tatt fra dem boardingpassene, revet de i stykker og sagt at de ikke skal få reise hjem.

Suspendert etter hendelsen

I en rapport fra det føderale pakistanske kriminalpolitiet (FIA) hvor sikkerhetsvaktene er ansatt fortelles en annen historie. Her står det at det var de norske kvinnene som ikke oppførte seg. At de har skyld i hendelsen og at de forstyrret passkontrollen på flyplassen.

De to norske kvinnene er politianmeldt for forholdet kommer det fram i rapporten VG har fått tilgang til.

Kriminalpolitiet er underlagt det pakistanske innenriksdepartementet som forteller til VG at to kvinnelige ansatte er suspendert som følge av hendelsen.

– Innenriksministeren har merket seg hendelsen og har etter gjennomgang av bevis valgt å suspendere to kvinnelige ansatte ved flyplassen i tilknytning til hendelsen, sier Sarfraz, en talsmann i det pakistanske innenriksdepartementet til VG.

Har bedt om etterforskning

Innenriksministeren har også beordret en etterforskning av saken som skal være ferdig innen tre dager, opplyser han.

Norsk UD bekrefter at de er kjent med hendelsen.

– Utenrikstjenesten er kjent med hendelsen på flyplassen i Islamabad der norske borgere er involvert. Norges ambassade i Islamabad er i kontakt med familien og konsulær bistand gis i samsvar med gjeldende rammer. Utenrikstjenesten kan ikke kommentere ytterligere detaljer i en pågående konsulærsak, sier Astrid Sehl, pressetalsperson i Utenriksdepartementet til VG.

Mohammed forteller til VG at faren hans har bedt pakistanske myndigheter om unnskyldning i håp om at myndighetene henlegger anmeldelsen.

– De blir nå tatt hånd om av familie i landsbyen og venter på svar om saken blir henlagt eller ikke. Vi får mye støtte både fra familier i Pakistan og i Norge, forteller Mohammed.