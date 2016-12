Påstander om voldstrusler i Halden Arbeiderparti

Halden Arbeiderpartis «grå eminense» de 40 siste årene, Svein Olaussen (73), beskyldes for å ha kommet med trusler om å «peise til» sin egen etterfølger, Arve Sigmundstad (43).

Dette går frem av et notat som Sigmundstad skrev til styret i lokallaget etter et medlemsmøte 21. november, hvor det mildt sagt gikk en kule varmt. Etter flere opphetede diskusjoner, oppsøkte Olaussen blant andre Sigmundstad og ga ham det glatte lag for blant annet å være kunnskapsløs og uerfaren.



– Du skriver i notatet at Svein Olaussen sa at han hadde lyst til å «peise til» deg. Hva kan han ha ment med det?

– Det må du nesten spørre Svein om, det er det bare han som vet, sier Sigmundstad til VG.

– Hvordan oppfattet du det han sa?

– Som at han ønsket å klappe til meg, fike til meg, gi meg en lusing. Men som sagt, dette kan bare han svare på.

«Mørkets fyrste»

I flere tiår er Svein Olaussen blitt beskyldt for å være «mafiaboss», edderkopp og mannen som trekker i tråder og styrer byen. Han har vært gruppeleder for Ap i bystyret, og mangeårig varaordfører. I tillegg var han inntil han ble pensjonist personalsjef i byens største bedrift, papirfabrikken.

Noen har kalt ham en «grå eminense». Andre har kalt ham «mørkets fyrste».

Uansett har han hatt en sentral rolle i Haldens politiske liv siden midten av 1970-tallet.

Sivilombudsmannen anbefalte gransking av Halden i 2010 fordi de fikk så mange klager, særlig på byggesaksbehandlingen, ifølge Kommunal Rapport, som har skrevet mange kritiske artikler om Ap-styret i Halden.

Antallet saker det har vært bråk om er rett og slett utallige, og mange av dem har også nådd riksmediene TV2, NRK, Dagens Næringsliv og VG.

Avviser anklagene



I dag torsdag slår Svein Olaussen tilbake mot anklagene om voldstrusler i Halden Arbeiderblad (bak betalingsmur) i et lengre intervju:

– Jeg er ingen truende person, sier Olaussen.

– Jeg har ikke fremsatt noen trusler, og jeg har heller ikke bedt gruppelederen om å trekke seg. Det er ikke min stil, sier Svein Olaussen til lokalavisen.

I et innlegg i avisen hevder Olaussen at å «peise til» er et begrep som ikke finnes i hans ordforråd. Han vil ikke utdype overfor VG.

– Jeg har ikke tid til å snakke med deg, sier han.

– Er Svein Olaussen «Mørkets fyrste» i Halden, gruppeleder Sigmundstad?

– Nei.

– «Lysets fyrste», da?

– Nei.

– Hva er det etter din mening riktig å kalle ham?

– Svein har i 30–40 år vært en viktig person i Halden Ap og i lokalsamfunnet. Nå er han et engasjert medlem av Halden Ap, sier Arve Sigmundstad.

Ikke ubehagelig



– Var det ubehagelig å bli truet av ham, slik du oppfattet det?

– Nei. Jeg har sagt og gjort det jeg mener er riktig. Svein er leid inn av et eiendomsfirma i Halden som konsulent. Det betyr at han ikke kan delta i behandlingen av saker som involverer dette selskapets interesser. Da er han å anse som lobbyist. Det blir som når tidligere statsråder begynner i First House. Det er helt greit, men da kan de ikke behandle saker for partiet. Her er Aps vedtekter meget klare. Og det er dette jeg har sagt både til Svein og offentlig, sier Sigmundstad.

Lederen i Halden Ap, Kjersti Brekke Myrli, bekrefter Sigmundstads fremstilling av det som skjedde i etterkant av møtet 21. november, selv om hun selv ikke hørte den angivelige voldstrusselen.

– Sigmundstad gir en dempet fremstilling av det som skjedde i sitt notat. Jeg fikk også min del av utblåsningen, og det var flere andre vitner, sier Myrli til VG.

– Jeg har nå innkalt til ekstraordinært styremøte før jul, fordi vi trenger en ryddig behandling av denne saken, sier hun.

«Situasjonen den senere tid har vært krevende for både partiet og enkeltpersoner. Det har vært mange henvendelser, meninger og følelser i sving», skriver hun Halden Aps Facebook-side.

– På tide å gi seg, Olaussen, skriver sjefredaktør Hans-Petter Kjøge i Halden Arbeiderblad.

Først ved kommunevalget i 2015 sto ikke Svein Olaussens navn lenger på Aps valgliste.

Her er hele det oppsiktsvekkende notatet som er forfattet av gruppeleder Sigmundstad, som Halden Arbeiderblad offentliggjorde tirsdag.

NOTATET:



«Etter medieoppslagene om Arbeidersamfundet har jeg som gruppeleder fått relativt harde tilbakemeldinger fra et av våre medlemmer – både på telefon og ansikt til ansikt.

Medlemmet mener det er uhørt at dette medlemmets engasjement for private næringsinteresser skal ha noen som helst betydning for medlemmets mulighet til å delta også i Arbeiderpartiets interne beslutningsprosesser i saker hvor vedkommende også har engasjert seg som konsulent.

Mandag 21. november var kommunestyregruppen, styret i partiet og styret i de tre partilagene invitert til et felles møte for å drøfte budsjettet for 2017. Dette møtet er et av flere i en lengre møterekke om kommunens budsjett.

Medlemmet Svein Olaussen kom og satte seg i salen da møtet begynte, og ba etter hvert om ordet. Jeg gjorde da oppmerksom på at han kunne få ordet, men at dette egentlig var et møte for de tillitsvalgte i partiet, altså gruppen, styret og styrene i lagene – ikke medlemmer uten tillitsverv i partiet.

Medlemmet synes det var utidig av meg å påpeke noe slikt, men gikk etter hvert på talerstolen og fremførte sitt budskap.

Da møtet ble avsluttet, kom medlemmet frem til møtelederbordet – og var i første omgang kritisk både til undertegnede som gruppeleder og partileder Kirsti Brække Myrli. Han ga uttrykk for at vi ødela partiet, at det var uhørt at det ble ført en diskusjon i partiet om hvorvidt medlemmet som har stått fram i mediene som konsulent for eiendomsinvestorer i byen – ville være inhabil når saker som sentrumsplan, budsjett og kommunens eiendomsforvaltning skulle diskuteres.

Medlemmet ga uttrykk for at dette var noe partiet ikke hadde noe med, og diskusjoner om hans habilitet ville han ha seg frabedt.

Medlemmet kunne også fortelle at partileder og gruppeleder ikke forsto noe som helst, var kunnskapsløse, og dem som hadde ødelagt både kulturen og kompetansen i partiet. Alt var mye bedre før, var vel egentlig oppsummeringen fra medlemmet.

Samtalen ble avbrutt en liten stund før medlemmet kom tilbake og hadde noen flere tilbakemeldinger til gruppeleder. Dette var variasjoner over samme tema, om hvor lite gruppeleder forstår, hvor ødeleggende gruppeleder er for partiet, hvor uerfaren og kunnskapsløs gruppeleder er – og at gruppeleder bør trekke seg umiddelbart. Dette er for øvrig ikke første gangen dette medlemmet har bedt om at jeg trekker meg som gruppeleder.

Avslutningsvis fortalte medlemmet at han hadde lyst til å «peise til» gruppeleder, og deretter gå ut i mediene og fortelle sannheten om gruppelederen og min inkompetanse.

Medlemmet kunne også fortelle at han er en kriger, og nå var han klar for å gå i krigen for å «ta gruppeleder». Gruppeleder måtte også være klar over at medlemmet disponerer store tropper, både av gamle partimedlemmer – og folk i andre posisjoner i kommunen.

Budskapet var veldig klart, enten bøyer gruppeleder av og gjør slik medlemmet sier – ellers vil det ha en konsekvens.

Som gruppeleder for Halden Arbeiderparti har jeg aldri tenkt til å bøye av for trusler, hverken fra medlemmer eller andre. I første omgang orienterer jeg gruppestyret, og så ber jeg om at gruppestyret drøfter hvordan dette bør håndteres videre».