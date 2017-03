Vår i sør - liten storm i Nord

Sterk vind og milde temperaturer i fjellet truer påskeføret.

Oslo tok farvel med vinteren i helgen. Noen ivrige skisjeler jaktet siste rest av spor i Marka, andre kastet jakken og ga seg hen til våren. Men mens Østlandet har hatt temperaturer opp til 15 grader, er det forblåst vinterstemning nordpå og i fjellet i Sør-Norge.

Sjekk været på pent.no Pent.no sammenligner værmeldingene fra Yr og Storm. Last ned til

iPhone/iPad, Android

... eller sjekk sammenligner værmeldingene fraog. Last ned til... eller sjekk pent.no

Det er sendt ut obs-varsel om vanskelige kjøreforhold og betydelig skredfare i Nordland, Troms og Finnmark grunnet sterk vind og nedbør lørdag og søndag.

– Det ventes mye vind og snøbyger gjennom hele helgen i Nord-Norge. Noen steder blir det opptil liten storm og vindkast over 30 meter per sekund. Lavtrykket som gir nedbør og vind har allerede truffet Lofoten og Vesterålen og kommer til å nå Troms og Finnmark i løpet av kvelden.Vinden vil først avtal søndag kveld, sier vakthavende meteorolog Mariann Foss hos Meteorologisk institutt.

Samtidig er det varslet betydelig snøskredfare i store deler av Troms og Nordland lørdag, som følge av fokksnø og fare for våte flakskred.

For søndag har Varsom.no oppjustert skredfaren for Ofoten, Salten, Svartisen og Indre Troms til faregrad 4 som betyr at skredfaren er betydelig. Det ventes store naturlig utløste skred og det er fokksnø i lesider etter flere dager med kraftig vind og stort snøfall, som forårsaker skredproblemet.

Les også: Lå under snøen i to døgn.

Uvær i sør

Uværet preger også flere fjelloverganger i Sør-Norge.

– Det blåser kraftig i fjellet i Sør-Norge, noen steder er det meldt om opptil liten storm, sier Foss.

Flere fjelloverganger er stengt eller har kolonnekjøring. Ifølge Vegvesenet er fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland stengt på grunn av uvær. På riksvei 52 over Hemsedalsfjellet og på fylkesvei 7 over Hardangervidda er det kolonnekjøring.

TRYGG PÅ 1000 METER: Slik vil skal helst påskefjellet se ut, som her ved Skarvatnet på Oppdal i fjor. Med mye mildvær og kraftig vind i fjellet både sørpå og nordpå er det ikke sikkert det ser slik ut i år. Foto: GORM KALLESTAD / NTB scanpix

Nok til påske?

Med bare to uker igjen til påske er det være bra for skiforholdene i fjellet at det kommer litt snø.

– Men med mildt vær, mye vind i lave fjellområder og årets sene påske, kan det spøke for skiføret i påsken, sier Foss.

Fjellområdene på Vestlandet får mest nedbør, men jo lenger øst du kommer, jo mindre snør det i fjellet.

– Populære skisteder som Trysil får ikke noe påfyll i helgen, men i Hemsedal kan det komme litt snø søndag kveld, sier Foss, men beroliger:

– Selv om det er mildt på dagen, holder fortsatt nattetemperaturene seg lave slik at det ikke tærer så mye på snø- og skiforholdene i fjellet, sier Foss.

Men man skal helst på 1000 meters høyde for å føle seg trygg på gode skiforhold i påskefjellet.

(VG/NTB)