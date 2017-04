Ingen stengte fjelloverganger og greie værforhold ser ut til å sørge for en knirkefri hjemreise fra påsketuren for de fleste – så lenge man har vinterdekk.

Første påskedag har mange startet hjemreisen fra påskefjellet. Søndag ettermiddag flyter trafikken godt over hele landet.

– Det er en del trafikk på veiene, men ingen store hendelser så langt, sier trafikkoperatør Nils Aae i Statens Vegvesen første påskedag.

Noen køer er det likevel - spesielt nord fra Trysil, Gudbrandsdalen og Valdres mot Oslo. Slik vil det fortsette også andre påskedag, mener trafikkoperatøren.

– Trafikken er stort sett stabil, men vi ser at den er noe tettere i Elverums-området, sier Aae. Han anbefaler omkjøring via Rv2 og Kongsvinger for de som kommer fra Trysil.

Ifølge Aae fordeler trafikken seg jevnere utover de to påskedagene nå enn den har gjort tidligere. Dette sørger for at de fleste slipper unna lange køer. Aae har tro på en knirkefri hjemreise for de fleste, så lenge vær og føre holder seg bra.

Det ser det ut til å gjøre, ifølge statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

– Det er snø i fjellet i Sør-Norge, men ingen store mengder, sier han.

Meteorologen understreker at det likevel fremdeles er vinter i fjellet, og at han håper alle som skal over fjellet har vinterdekk.

– Jeg hadde aldri lagt ut på veiene med sommerdekk, hverken første eller andre påskedag, sier han.

Åpne fjelloverganger

På ettermiddagen første påskedag er alle fjelloverganger åpne. Escobar Løvdahl ser ingen værmessige årsaker til at dette vil endre seg.

– Det ser ut til at dette blir en problemfri hjemfart for de fleste. Kø blir det vel uansett når alle skal hjem fra ferie, men første og andre påskedag kan man i alle fall ikke skylde på været, sier han.

Klokken 14:24 søndag melder Statens Vegvesen om følgende føreforhold på fjellovergangene:

• E16 Filefjell: Snødekke, lett bris og lett snø.

• E134 Haukelifjell: Bart og vått. Fare for glatte partier.

• Rv.7 Hardangervidda: Snødekke de fleste steder.

• Rv.52 Hemsedal: Stort sett snødekke, lett bris og lett snø.

• Fv.50 Hol-Aurland: Vekslende bart og snødekke

• Rv. 15 Strynefjellet: Stort sett bart, men fare for glatte partier.

• E6 Saltfjellet: Bart og oppholdsvær.

Meteorologen sier været vil holde seg stabilt både første og andre påskedag, og det samme vil dermed føret på veiene.

– Det har ikke noe å si om man kjører søndag eller mandag. Har man en fridag til overs bør man derimot vurdere å drøye hjemreisen til tirsdag. Da blir det nemlig strålende sol og en fantastisk dag i fjellet, forteller Escobar Løvdahl.