Slik begynner påskeværet

Sør-Norge kan se frem til en strålende start på påsken. For resten av landet blir palmehelgen ruskete.

– Det milde været på Østlandet vil holde seg de neste dagene, og til helgen kan man her vente seg temperaturer opp mot 15 grader, sier Storm-meteorolog Beate Kveite.

Det er altså her man må holde seg i helgen om man vil nyte starten av påsken i solveggen.

Ruskete i resten av landet

Værutsiktene i resten av landet er gråere. Et stormsenter i Norskehavet tar med seg både regn, sludd, snø og vind.

– Fra Stad og nordover vil det komme snøbyger og bli nordvestlig kuling på lørdag, sier meteorologen.

Men dette kan avta noe palmesøndag. Her blir det kjøligere, og gradestokken vil trolig vise minusgrader.

Lavtrykk i vest

Prognosene for resten av påskeuken er usikre.

– Slik det ser ut nå ligger det flere lavtrykk og venter. Det er usikkert om nedbøren kommer eller ikke. Mest vind og nedbør vil det i tilfelle bli i vestlige områder av landet, sier Kveite.

Her blir det derimot ikke så aller verst til helgen.

– Sør for Stad og Dovre blir det en helg med oppholdsvær og perioder med sol. På Vestlandet vil temperaturene holde seg rundt ti plussgrader, sier Kveite.

Vanskelige kjøreforhold

Skal du over fjellet i Sør-Norge på fredag er det ingen grunn til å stresse. Her vil nemlig første delen av dagen by på bygevær over 600–800 meter og vanskelige kjøreforhold.

– Dette ser heldigvis ut til å gi seg i løpet av dagen, så om folk venter med å kjøre til etter arbeidstid burde ikke det bli noe problem, sier vakthavende meteorolog Gunnar Livik hos Meteorologisk institutt.

I nord blir det motsatt.

– Her bør folk dra tidlig fra jobben om de skal krysse fjellet, sier meteorologen.

Enorme nedbørsmengder blir det ikke, men med kuling i tillegg, kan det bli vanskelig.

– Det ser ut til at det blir en forverring utover kvelden, så man bør ikke vente for lenge med å komme seg av gårde, sier Livik.

Skredfare

Mandag oppgraderte NVE snøskredvarselet for Sør-Troms og nordre Nordland fra betydelig til stor. Tirsdag øker snøskredfaren til dette nivået også i nesten hele Troms.

Ifølge varsom.no er det betydelig snøskredfare i Vest-Finnmark, Salten, Lofoten og Vesterålen. I Sør-Norge er skredfaren liten.

– Mye kan skje i løpet av noen dager, så hvordan skredfaren vil være når folk starter på påskeferien vet vi ikke, forteller varslingsleder Heidi Stranden.

Det hun derimot er sikker på, er at folk bør holde seg oppdatert på skredvarslingene og ha en plan i bakhånd.

– Man kan godt drømme om heftige toppturer, men ha minst én backup-plan slik at du kan legge turen etter forholdene.