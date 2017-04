Påskeføret: Her blir det mest og minst snø

Dra nordover om du vil ha mest mulig snø i påsken, er oppfordringen fra NVE. Lenger sør er våren på full frammarsj mange steder.

– Hvis du skal ha de største snømengdene, må du nordover. Mange steder i Nordland, Troms og Finnmark er det nå mer snø enn det som er normalt på denne tiden, sier hydrolog Heidi Bache Stranden i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til VG.

Få dager før påsken er her har NVE laget en snørapport som gir oversikt over hvor de beste skiforholdene er å finne i høytiden.

Ifølge rapporten er det i gjennomsnitt rundt 150 centimeter snø i 500 meters høyde i Nordland og Troms, og rundt 100 centimeter på samme høyde i Finnmark.

Minst snø er det derimot lavereliggende deler av Østlandet, Sørlandet og Vestlandet, forteller Bache Stranden.

– Er man glad i å sitte å se på at gresset gror i påsken, er det stedene å dra.

Til tross for at våren har kommet til hovedstaden, kan de som virkelig går inn for det, likevel finne snø også i marka her, ifølge hydrologen.

– Entusiastene klarer sikkert å finne steder hvor det er snø i Oslomarka. Det går mot vår, skiføret forsvinner mer og mer, så man må opp i høyden og nordover i marka for å finne skiløyper, sier hun.

SNØMENGDEN DER DU BOR: Kartet viser snømengdene rundt om i Norge. I de grønne områdene er det barmark, mens det er mest snø der blåfargen er mørkest. Foto: SKJERMDUMP FRA SENORGE.NO

Snø i høyden

Også andre steder sør i Norge er snøen å finne i høyden.

I fjellet på Vestlandet er det i gjennomsnitt rundt 200 centimeter snø i 1000 meters høyde, men variasjonene er store. Selv i høyfjellet kan det trolig finnes både barmark og flere meter snø, ifølge NVE.

Sørlandet kan skilte med 130 centimeter snø på 1000 meters høyde i Aust-Agder, mens det er 180 centimeter snø på samme høyde i Vest-Agder.

I Jotunheimen er snømengdene som normalt. Også i fjellområdene helt nord i Hedmark er skiføret sikret med mer enn 50 prosent mer snø enn vanlig, ifølge NVE.

I gjennomsnitt er det 50-60 centimeter snø på 1000 meters høyde i Hedmark og Telemark, 40 centimeter i Oppland og bare 15 centimeter i Buskerud.

– Det som har vært ekstremt gjennom hele vinteren, er hvor lite snø det har vært i deler av Østlandet, særlig Buskerud og deler av Oppland og Telemark. Det er en av de mest snøfattige vintrene siden 50-tallet i en del av disse områdene. Det preger påsken også, sier Bache Stranden.

Skiføre for «spesielt interesserte»

I lavlandet i Trøndelag vil påsken by på bedre føre for småsko og sykkel enn for ski, ifølge NVE.

– I Bymarka er nok skiføret for de spesielt interesserte. I høyden, det vil si over 600-800 meter over havet er det mer snø enn vanlig, mens det er mindre snø enn vanlig lavere enn dette. Det er særlig grensetraktene mot Sverige hvor det er mer snø enn vanlig, så Røros, Sylane, Lierne og opp mot Børgefjell er heite, for ikke å si «kalde» tips for ski-påsken, heter det i snørapporten.

– Det er fortsatt noen dager igjen til påske - kan det komme store endringer?

– Det store bildet er at vi har mer snø enn normalt i Nord-Norge og mindre enn normalt på Østlandet, og det skal det godt gjøres å endre i dagene inn mot påske, sier Bache Stranden.

