Overgrepsdømt mann pågrepet etter et halvt år på rømmen

Mannen skal ha syklet over 500 kilometer, stjålet tre båter og livnært seg på innbrudd.

I april forsvant den nordnorske mannen fra Oslo lufthavn da han skulle overføres fra Vadsø til Bergen fengsel. Til tross for at han sonet en dom på åtte års fengsel for grove overgrep mot sin egen datter og en annen jente, lot Kriminalomsorgen ham fly alene.

Onsdag forrige uke ble han pågrepet sør for Bodø, skriver Nordlys.

Det skjedde nærmeste ved en tilfeldighet:

Politiet fant ham i en stjålet seilbåt i Meløy kommune. Da de tok mannen til lensmannskontoret på Ørnes, forsto de at mannen var etterlyst for å ha stukket av fra soning.

500 kilometers flukt

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra politiet. Men til Nordlys sier politiet at mannen har forklart at han rømte fra flyplassen til skogs.

– Han la deretter en plan om å ta seg nordover til et sted i Nordland han tidligere har hatt tilknytning til, sier politiadvokat Elin Norgård Strand ved Troms politidistrikt.

Etter å ha tatt seg til fots til Minnesund i Eidsvoll kommune, skal mannen ha stjålet en sykkel. Videre har han forklart at han syklet til Nordfjordeid i Sogn og Fjordane, som er over 500 kilometer fra Minnesund.

– Han har brutt seg inn i flere hytter og fritidsboliger der han har stjålet mat, alkohol, klær og bensin. Han sier også at han fant noe mat i containere, sier Strand.

Ny sak



Mannen er nå overført til Bodø fengsel og politiet utarbeider også en ny straffesak mot mannen. Denne omhandler både rømmingen, men også vinningskriminaliteten han skal ha begått i løpet av halvåret på flukt.