Over 20 grader flere steder på Østlandet

I Oslo hoppet folk i dag i havet og forsøkte seg på badevannet i en nærmest sommervarm hovedstad. I nord er det derimot kuling, snøvær og obs-varsel som gjelder.

I dag var det sommer i luften flere steder over Østlandet, og på Sørenga i Oslo var det til tross for at vi kun skriver slutten av mars-måned, noen som forsøkte seg på badevannet.

– Kaldt, men oppkvikkende, beskriver Espen Skjellum som badet i det fem grader kalde vannet i hovedstaden.

Men selv om badetemperaturen ikke er på sommernivå riktig ennå, har det vært lite å utsette på lufttemperaturene.

– I dag kan vi slå fast at 20 grader og sol er fasiten på store deler av Østlandet, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Rafael Escobar Løvdal.

Til VG forteller han at det i Gvarv i Telemark ble målt 21,6 grader, i Arendal 21,2, i Drammen 21,4 og i Hokksund hele 21,8 grader.

– Men det er ikke rekord, da mars i 2012 var varmere, sier Løvdal.

Det forblir ikke varmt

– Grunnen til at det er så varmt er at det ligger et høytrykk over de britiske øyer, samtidig blåser det mye i fjellet, og med vindretningen nordvest utvikler det seg en føneffekt som gjør at det blir varmt på Østlandet.

Dessverre for alle som nyter det varme været på Østlandet, vil det kun vare et par dager.

– Det blir mildt i morgen også, og det kan bli like varmt. Men etter hvert vil det bli mer vind, og det høytrykket vi har hatt vil brytes ned etter mandag. Det ligger an til noe mer lavtrykk som skal lage litt vær igjen i slutten av uka, så da kan vi forvente oss vanlig mars-vær igjen, sier Løvdal.

Vinter i nord

Norge er derimot svært delt denne søndagen i slutten av mars.

I nord er det sendt ut obs-varsel.

– Det er sendt ut obs-varsel i Nordland da det er vanskelige kjøreforhold over en rekke fjelloverganger. Det er mye vind og med snøføyk så ser man svært lite, sier Løvdal og legger til:

– I nord er det kuling, obs-varsel og snøvær. Skillet går ved Trøndelag, og fra der og sørover viser kartet grønt og sol. Så det er sommer i sør, og vinter i nord.

Flere veier og fergestrekninger er stengt i landets tre nordligste fylker grunnet kraftig vind og uvær.

Veitrafikksentralen oppfordrer trafikanter til å kjøre etter forholdene og regne med god tid dersom de skal ut og kjøre over fjellovergangene søndag, skriver iFinnmark.