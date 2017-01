Osloluften dårligst i Europa

Oslo var mandag den byen i Europa med den dårligst luftkvalitet.

Luftkvaliteten i flere byer på Sør- og Østlandet var mandag på et helsefarlig nivå. Norsk institutt for luftforsknings målestasjoner viser at luftkvaliteten er helsefarlig og på rødt nivå i Oslo, Drammen, Fredrikstad og Grenland. I Bergen, Bærum og Kristiansand er faregraden oransje.

Når luftforurensningen er på rødt nivå vurderes helserisikoen som betydelig. Barn med luftveislidelser som astma, og voksne med alvorlige hjerte, kar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.

Hovedkildene til forurensning i norske byer er utslipp fra transport og vedfyring. Luftkvaliteten pleier å være verst på kalde dager vinterstid.

Ifølge nettstedet airqualitynow.eu var Oslo den byen i Europa med den dårligste luftkvaliteten mandag, skriver det svenske nyhetsbyrået TT.

Dømt av EFTA-domstolen

Ifjor høst ble Norge dømt av EFTA-domstolen for dårlig byluft. Domstolen slo fast at Norge ikke har sørget for at luftforurensningen flere steder i Norge, er innenfor grensene som EU har satt i luftkvalitetsdirektivet, som Norge har sluttet seg til og gjort til norsk lov.

Krever tiltak



Nå mener stortingsrepresentant og Oslo-politiker Jan Bøhler (Ap) at regjeringen må få opp farten med å gi Oslo adgang til å innføre permanente lavutslippssoner.

Byrådsleder og partifelle Raymond Johansen (Ap) fremmet mye av den samme kritikken mot regjeringen for snart et år siden.