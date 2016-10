Varsler dagbøter etter søppelkaos

BROBEKK (VG) Oslos nye søppeltømmere hentet inn en normal mengde avfall forrige uke – med helgen til hjelp og ekstra bemanning. Slik må de fortsette for å unngå dagbøter fra kommunen.

Etter at selskapet Veireno overtok søppeltømmingen i Oslo den 3. oktober har det vært et salig kaos i store deler av byen. Søppelet flyter og kommunen har blitt nedringt av klager. Mandag startet siste uke i den kontraktsfestede innkjøringsperioden. Da var det fremdeles flere som ikke har fått hentet søppelet sitt på nesten en måned.

Mandag besøkte Lan Marie Nguyen Berg (MDG) Haraldrud gjenbruksstasjon på Brobekk i Oslo. Hun er byråd for miljø og samferdsel i Oslo, og har politisk ansvar for avfallshåndtering i byen.

Hun forteller om en positiv utvikling i avfallssituasjonen. I forrige uke hentet Veireno en normal mengde avfall for første gang etter at de overtok. For å få til dette kjørte selskapet søppel både lørdag og søndag, og satte inn ekstra bemanning.

– Dette er et akseptabelt nivå, men Veireno er nødt til å opprettholde dette fremover. I tillegg må de ta igjen avfallet som ennå ikke er hentet. Hvis Veireno ikke opprettholder dette nivået har Renovasjonsetaten varslet at det innføres dagbøter, sier Berg til VG.

Det fikk selskapet beskjed om i helgen.

SKRYTER: – Kommunens ansatte jobber virkelig på spreng. Jeg må virkelig rose de som står på for dette, sier byråden. Her avbildet med driftsleder Mads Oudmayer.

Forutsetter at reglene følges



Fredag fortalte Vytautas Usinskis, tillitsvalgt for arbeiderne i Veireno, at de ansatte i selskapet blir truet til å jobbe overtid for å komme à jour med søppelhentingen.

– Mange jobber både helger og 14 timers dager. Og det er absolutt ikke noe de gjør frivillig, sa han til VG da.

– Klarer Veireno å opprettholde «akseptabelt nivå» av søppeltømming uten å bryte arbeidsmiljøloven?

– Det forutsetter vi. Alle som jobber i eller for Oslo kommune skal gjøre det i henhold til norsk lov. Det er naturligvis også spesifisert i kontrakten. Vi er kjent med påstandene som er kommet fram i media, og tar det veldig på alvor. Det er positivt at Arbeidstilsynet skal på tilsyn, sier Berg

Jonny Enger, administrerende direktør i Veireno, har avvist påstandene om press og trusler på det sterkeste.



UNDER PRESS: Direktør i Renovasjonsetaten Pål Sommernes.

Stort press



Det Renovasjonsetaten som vil skrive ut dagbøtene til Veireno hvis søppeltømmingen ikke opprettholdes. De har hatt travle dager hittil i oktober:

– Det er et stort press på oss for at alle skal få hentet avfallet sitt, både politisk og fra befolkningen. Det anerkjenner vi. Vi sitter daglig i møter med Veireno på både drifts- og ledernivå for å følge opp fremdrift og finne fram til gode løsninger, sier direktør Per Sommernes til VG.

Kontrakten med Veireno tillater flere avvik enn normalt innenfor overgangsperioden, men ikke et ubegrenset antall.

– Har kontrakten blitt overholdt hittil?

– I hovedsak er kontrakten overholdt. Vårt fokus er nå å utbedre situasjonen snarest mulig, sier Sommernes.

– System i verdensklasse



I en normalsituasjon garanterer kommunen at klager følges opp innen maksimalt 48 timer. Slik det er nå kan de kun love å følge opp klager så fort som mulig. Til gjengjeld er det ekstra folk og egne biler ute som skal ta unna der søppelet har stått lengst.

– Vi har satt i gang egne tiltak for å utbedre situasjonen. De vil vedvare helt til situasjonen er normalisert, sier Sommernes.

Det håper han skjer snart:

– Dette er et av verdens største og mest moderne avfallssorteringssystemer. Når vi er tilbake i normal kapasitet vil Oslo ha avfallssortering i toppklasse.