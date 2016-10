Vannlekkasje sperret veier i Oslo

OSLO (VG) Mange kjellere er fulle av vann etter en stor vannlekkasje i Oslo sentrum.

I området rundt Vika og Filipstad brygge i Oslo sentrum var gatene fulle av vann etter lekkasjen onsdag morgen.

Lekkasjen ble stanset like før klokken 08.00. Ved 08.30-tiden melder politiet at sperringene i området er opphevet, og at trafikken kan gås om normalt.

– Det er mange bygninger som er påvirket, og flere kjellere har fått inn vann. Nå må vi finne ut hvor stort omfanget er, det vet vi ikke per nå, sier innsatsleder Arve Røtterud til VG.

Flere veier ble stengt, blant annet deler av Ring 1 fra Filipstad til Cort Adelers gate. Politiet måtte fjerne to biler som sto i fare for å bli tatt av vannmassene, og oppfordret folk til å fjerne biler i nærheten.

De ba også personer med verdier i kjellere og garasjeanlegg i området, om å ta kontakt for å berge gjenstandene.

– Nå jobber vi med å utrede årsaken. Det er trolig en sprukket vannledning som har skyld i lekkasjen, sier operasjonsleder Steinar Hausvik.

Flere personer på Tjuvholmen opplyser at de ikke har vann, men det er nå på vei tilbake. Det graves i området for å finne årsaken til feilen. Politiet jobber fremdeles også på stedet, og anslår at de vil bruke minst én dag på å finne ut hva som gikk galt.