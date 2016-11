Ukjent mann funnet død ved søppelkasser

TORSHOV (VG) Politiet frykter de står overfor et drap etter at det ble funnet en død mann ved søppelkassene til en bygård i Oslo.

Det var i 07.30-tiden at Oslo-politiet fikk meldingen om at en mann var funnet livløs utenfor Edvard Griegs allé 28. Han lå helt inntil søppelkassene, skjult under en papplate. Søppelkassene står plassert utenfor selve bygården, ved veien.

– Det er fortsatt uklare omstendigheter rundt hva som er bakgrunnen for dødsfallet, opplyser politiet i en pressemelding kl. 12.30.

Politiet kjenner ikke identiteten til mannen, som skal være mellom 40 og 50 år. De ønsker at alle som har opplysninger om hvem den døde er, eller vet noe om bakgrunnen for dødsfallet, tar kontakt. Det samme gjelder observasjoner på stedet hvor mannen ble funnet og området rundt.

– Vi jobber nå med krimtekniske undersøkelser for å finne ut hva som har skjedd. Foreløpig har vi ingen spor. Vi jobber med en rundspørring, opplyste innsatsleder Ingemund Thoen til VG på åstedet.

Innsatslederen sier det er unormalt å finne døde personer ute så tett inntil bebyggelse. Saken ble raskt overført til voldsavsnittet, som har ansvar for å etterforske drapssaker i hovedstaden.

– Er det noen ytre skader på personen?

– Det kan jeg ikke svare på, svarer Thoen.

FUNNET DØD: Her blir den mannen hentet ut fra åstedet og fraktet bort til obduksjon. Foto: Frode Hansen , VG

Det var Dagbladet som først meldte at det var funnet en død person i Torshov-bygården. Politiet vet fortsatt ikke om det har skjedd noe kriminelt, men betegner dødsfallet som mistenkelig.

– Det er ikke gjort noen pågripelser og vi mistenker heller ikke noen navngitte personer, sier operasjonsleder André Kråkenes til VG.

Krimteknikere i hvite dresser ankom åstedet mandag morgen. De har satt opp telt, gått inn med politihund og fotografert stedet.

Politiet har satt i gang en rundspørring i området og jobber med å få oversikt over overvåkningsvideo.

Vitner kan kontakte politiet på telefon 22669966 eller mail: kriminalvakten.oslo@politiet.no