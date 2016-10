Tre skadet i slagsmål i Oslo - meldinger om bruk av machete

To er alvorlig skadet etter slagsmål i en leilighet på Linderud i Oslo torsdag kveld.

To personer er kjørt til sykehus med alvorlige, men ikke livstuende kuttskader. Én er kjørt til legevakt etter et slagsmål i en leilighet på Linderud i Oslo. Politiet har mottatt meldinger om bruk av machete. Overfor VG bekrefter operasjonslederen at det er snakk om kjenninger av politiet, og at de ikke anser det for å være en tilfeldig leilighet.

– Det har vært flere personer involvert, og opplysningene så langt tilsier at de kjenner hverandre fra før. Vi jobber videre på stedet for å finne ut hva som har skjedd, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand.

Det var litt etter klokken 21 torsdag kveld at politiet fikk meldinger om slag med machete i en Oslo-leilighet.

Ifølge NRK skal mennene være i slutten av tenårene.