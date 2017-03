To menn funnet livløse i vannet utenfor Oslo - én omkom

En mann er bekreftet død etter at dykkere sent fredag kveld hentet opp to livløse menn fra vannet.

Det var klokken 22.29 at en fisker som sto på kaien meldte fra om at to personer lå og fløt i vannet ved Vippetangen. Minutter etter at nødetatene kom til stedet, ble to livløse menn hentet opp av dykkere fra brannvesenet.

Det ble igangsatt hjerte- og lungeredning, men for én av mennene sto ikke livet til å redde.

Den andre ble kjørt til Rikshospitalet med ukjent skadeomfang, opplyser innsatsleder Svend Bjelleland til VG.

– Han er i live, men tilstanden er fortsatt uavklart, sier kriminalvaktleder Øyvind Myhr til NTB klokken 02.30 natt til lørdag.

De to mennene er identifisert og pårørende er varslet.

ULYKKE: Brannvesenet hentet opp to livløse personer fra vannet ved Vippetangen. Foto: , NTB Scanpix

Etter omfattende søk med båt og helikopter er politiet sikre på at det ikke er flere i vannet.

Politiet vet fremdeles ikke hva som har hendt i forkant av at de to mennene ble funnet livløse, men det er funnet en båt drivende på vannet med motoren i gang like ved.

– Det kan virke som det har vært et uhell, der de to har falt i vannet i forbindelse med at de forsøkte å gå i land på brygga på Vippetangen, sier Myhr.

Politiet ønsker å komme i kontakt med vitner.