Tingretten mener siktet (27) skal løslates etter Oslo-skyting

Tingretten fastslo lørdag ettermiddag at den siktede 27-åringen i Oslo-skytingen skal løslates. Påtalemyndigheten har anket avgjørelsen.

– Retten mener det ikke er grunn til å mistenke min klient for medvirkning, sier 27-åringens forsvarer Tor Even Gjendem til NTB.

Påtalemyndigheten anket avgjørelsen om løslatelse for 27-åringen, og han vil derfor forbli fengslet til lagmannsretten av vurdert saken.

Gjendem er trygg på at avgjørelsen vil forbli den samme i ankesaken.

– Jeg anser spørsmålet såpass klart at jeg antar at det blir samme utfall. Det er ikke ofte en tingrett løslater i en drapsforsøksak, men her er bevismaterialet særdeles tynt.

27-åringen har forklart at han dro til leiligheten på Majorstuen onsdag morgen, der to personer ble skutt, etter å ha blitt oppringt av en av de skaddes ektefelle. Mannen er i slekt med den ene mannen som ble skutt. Etter å ha ankommet stedet ringte 27-åringen ambulansen.

– Det gjør ikke en person til medvirkende i drapsforsøk på en annen person, sier Gjendem.

En fengsling og en anke

To av de siktede i saken, 27-åringen og en 26-åring, møtte til ordinære fengslingsmøter i Oslo tingrett lørdag, mens den tredje, en 33 år gammel mann, på forhånd hadde godtatt fengsling slik at rettsmøtet ble gjennomført som såkalt kontorforretning uten at siktede var til stede.

De tre er alle siktet for medvirkning til drapsforsøk.

26-åringen ble besluttet fengslet i fire uker, opplyser forsvareren, advokat Vegard Hunstad, til NTB. 26-åringen er ikke enig i siktelsen, og krever å bli løslatt.

– Min klient kjenner seg ikke igjen i siktelsen om drapsforsøk og stiller seg uforstående til denne. Det var ikke drapsforsøk fra hans side. Min klient erkjenner ikke straffskyld, og har derfor anket, sier Hunstad.

Han vil ikke kommentere handlingsforløpet eller hvem som har skutt hvem. Men 26-åringen ble selv skutt i armen.

Borgarting lagmannsrett vil trolig behandle anken i slutten av neste uke.

33-åringen må sitte fengslet i opptil fire uker med brev- og besøksforbud, de to første i fullstendig isolasjon.

Skutt i armen

Den siste av de fire siktede blir trolig framstilt for varetektsfengsling på mandag. Dette er ifølge VG en tidligere drapsdømt 31-åring. Han er ifølge sin forsvarer siktet for kroppskrenkelse.

Ingen av de fire pågrepne erkjenner straffskyld, opplyser deres advokater til NTB.

De involverte i de to skyteepisodene er tidligere dømt for alt fra grovt ran og narkotikaforbrytelser til drap og drapsforsøk, skriver VG.