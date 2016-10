Tillitsvalgt om søppelkaoset: – Arbeiderne trues til å jobbe overtid

Mens avfallet fremdeles flyter mange steder i hovedstaden, hevder søppeltømmerne at de blir presset til å jobbe opp mot 18 timer i døgnet.

– Mange jobber både helger og 14 timers dager. Og det er absolutt ikke noe de gjør frivillig. De trues til å jobbe overtid, sier tillitsvalgt for arbeiderne i Veireno, Vytautas Usinskis, og påpeker at det ikke er arbeidernes feil at avfallet ikke blir hentet.

Det var NRK Østlandssendingen som først omtalte denne saken fredag.

Overfor VG hevder Usinskis at det fra ledelsens side utøves press mot søppeltømmerne i Veireno, som for få uker siden overtok som leverandør av avfallskjøringen i Oslo. Pressanklagene tilbakevises på det sterkeste av ledelsen i Veireno.

– Det er ingen hos oss som blir presset til å jobbe overtid, sier administrerende direktør i Veireno, Jonny Enger.

Bakgrunn: Slik ser det ut på enkelte bygårder i Oslo

TILLITSVALGT: Vyatautas Usinskis er tillitvalgt for søppeltømmerne, og sier til VG at arbeiderne trues. Foto: Privat

Siden Veireno overtok avfallskjøringen har søppel hopet seg opp mange steder, og Renovasjonsetaten i Oslo kommune har mottatt 5.500 klager fra misfornøyde kunder.

Årsaken til at avfallet ikke har blitt hentet til de normale tidspunktene, er at Veireno har endret på rutene.

– Vi som har jobbet i bransjen i noen år, var godt kjent med rutene og hadde rutiner på dette. Så endret de plutselig rutene, samt at de mente vi skulle gjøre det på kortere tid. Det sier seg selv at det ikke går, sier Usinskis, som for tiden er sykmeldt.

– Kan ikke språket og kjenner ikke byen



Selv er Usinskis fra Litauen og har jobbet som søppeltømmer i Oslo siden 2010. Til VG sier han at han aldri har opplevd lignende.

– Skiftene har alltid vært fra klokken 06.00 til 14.00. Nå er det lagt på et kveldsskift som varer til klokken 20, samt at man må jobbe i helgene. Men det er umulig for arbeiderne å ta igjen etterslepet. Hvis man skal få bukt med søppelproblemet, må det settes inn minst 20 ekstra biler og mange flere arbeidere, sier Usinskis.

Manglet riktige biler ved oppstart: Sameiet hadde fulle dunker i 15 dager

Da Veireno vant anbudet om søppelkjøring i Oslo kommune, lyste de ut sjåførstillinger i Romania. Det har, ifølge den tillitsvalgte, ført til at rundt 20 rumenere ble ansatt i firmaet.

– Problemet er at de hverken kan språket eller kjenner byen. Når de i tillegg blir satt til å jobbe med andre utlendinger, klarer de ikke å kommunisere. Det er mildt sagt en uheldig situasjon, sier Usinskis.

FORBUNDSSEKRETÆR: Ole Einar Adamsrød. Foto: Roy Ervin Solstad , Transportarbeideren

– Svært problematisk



Forbundssekretær Ole Einar Adamsrød i Transportarbeiderforbundet er enig med Usinskis.

– Opplysninger jeg har fått fra de ansatte, beror på at de får trusler om at de mister jobben dersom de ikke gjør ferdig ruten sin i løpet av en dag. Det er et kjempetrykk på arbeiderne, både fra ledelsen i firmaet og folk der ute som er sinte fordi søppelet hoper seg opp, sier Adamsrød til VG.

Husker du Napoli? Tusenvis av tonn søppel fløt i gatene

Av de 140 ansatte i Veireno representerer fagforeningen kun 18 av dem.

– De fleste i selskapet er ikke nordmenn. Og de kvier seg for å bli organiserte fordi de tror at de da vil miste jobben. Og det er svært problematisk, sier Adamsrød, og legger til:

– Vi mener at Veireno bryter arbeidsbestemmelsene ved at arbeidere jobber altfor lange dager. I tillegg mener vi at de utnytter seg av de rumenske arbeiderne, som de i større grad enn nordmenn kan presse til å jobbe lange dager, uten at de gjør motstand.

Veireno-leder: – Stemmer ikke



Administrerende direktør Jonny Enger kjenner seg ikke igjen i kritikken mot Veirenos praksis.

– Det er ingen hos oss som blir presset til å jobbe overtid. Våre biler kjører en skiftplan fra 6-14 og fra 14-22, så der er jeg ikke enig med tillitsvalgte, sier Enger.

Veireno har kjørt 25 prosent av rutene i Oslo de siste syv årene, og Enger mener mange «har blitt vant til å være ferdige mellom klokken 10 og 13».

– Når de nå må begynne å jobbe vanlige arbeidsdager, er det kanskje noen som ikke er så fornøyde med det, sier han.

Enger forklarer omleggingen av kjørerutene med at kommunen ønsket å benytte hele åpningstiden til søppelanleggene for å bedre flyten og dermed også kildesorteringen.

– Det tar alltid litt tid å bli kjent med nye ruter. Dessuten er det en del nye systemer på bilene som tar litt tid å sette seg inn i. Til sammen tar det noen sekunder lenger per søppelkasse som skal tømmes, og når det er 500 kasser å tømme, tar det selvsagt litt mer tid. Det er sånt man kommer inn i.

1. november kommer Arbeidstilsynet på besøk for å inspisere selskapets registreringssystem og rutiner.

I en pressemelding fredag kveld skriver Renovasjonsetaten i Oslo kommune at de er ukjente med påstandene om dårlige arbeidsforhold i Veireno, men at det er tatt opp med selskapet og vil bli fulgt opp i daglige driftsmøter.

«Kontrakten mellom Renovasjonsetaten og Veireno AS forutsetter overholdelse av alle lover, regler og tariffavtaler knyttet til de ansattes arbeidsvilkår», heter det i pressemeldingen.

Her kommer det også en ny beklagelse fra Renovasjonsetaten:

- Vi forstår godt frustrasjonen hos abonnentene våre og beklager igjen til de som er berørt. Etter innkjøringsfasen på 4-6 uker fra 3. oktober skal tjenesten vi utfører for Oslos 650.000 innbyggere være tilbake i en normalsituasjon, sier direktør i Renovasjonsetaten, Pål A. Sommernes.