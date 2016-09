Tak raste sammen på byggeplass i Oslo

STORO (VG) Et tak inne på en byggeplass i Oslo har delvis rast sammen. Det var ikke folk inne.

Brannvesenet jobber på stedet for å hindre at flere deler av bygget raser sammen.



– Det er ingenting som tyder på at på folk er rammet, men vi kan heller ikke utelukke det ennå. Det er snakk om en glassfasade, og veggen står for øyeblikket og buler ut, så det er fare for at også den vil rase, sier Aune.

Oslo brann- og redningsetat har også fem biler på stedet, og bistår politiet med arbeid på stedet.

– De første meldingene gikk på at det hadde skjedd noe med takkonstruksjonen. Vi må ta høyde for at det kan rase ut mer, så vi har godt med mannskap ute, sier vaktkommandør Hans Kristian Steen.

Kl. 20.27 opplyser Aune at politiet har satt i gang et søk med en hundepatrulje for å utelukke at personer er rammet av raset. Det er også satt opp sperringer i området.

Rett før klokken 21. skriver brannvesenet at et søk er gjennomført på stedet, og at det ikke er noen indikasjoner på at det er folk fanget i raset.

Bygget huset tidligere en luksusbilforhandler, men var helt tomt da taket raste, ifølge politiet.