Solgte én parkeringsplass for 1,2 mill.

På populære Sørenga i Oslo gikk en liten p-plass på 12 kvadratmeter for 1,2 millioner kroner tirsdag. For samme sum kan du få en tomannsbolig i Sørfold med fire utleieleiligheter.

– Det er et helt vanvittig prisnivå. Selger legger opp til at det kun er de aller rikeste som skal ha parkeringsplass på Sørenga, sier Sørenga-beboer Halvor S. Hjelde til VG.

Han er en av mange som gjerne skulle hatt en fast parkeringsplass til bilen sin i det nye boligområdet med Operaen og fjorden i nærmeste nabolag i Oslo.

Både Hjelde og andre beboere som VG har snakket med, forteller at de var med et stykke ut i budrundene om de attraktive parkeringsplassene, men måtte gi opp da de så hvilken vei utviklingen tok.

DIREKTØR: Bjørn-Tore Olsen i Sørenga Utvikling. Foto: , Sørenga Utvikling

– Alle hadde i utgangspunktet mulighet

– Vi hadde 15 parkeringsplasser igjen. Denne uken er alle solgt, hvorav den med høyest pris gikk for 1.220.000 kroner, bekrefter adm.direktør i Sørenga Utvikling Bjørn-Tore Olsen.

– Hva synes du om å selge en p-plass for 1,2 mill.?

– Vi la ut disse parkeringsplassene til en minstepris på 600.000 kroner. Så er det markedet som bestemmer hva som blir sluttpris, svarer Olsen.

– Du er ikke redd for at det nå bare blir svært rike og velstående beboere som får p-plass?

– Det vil jeg ikke kommentere. Men alle som bor her, hadde i utgangspunktet mulighet til å kjøpe de resterende 15 plassene som vi hadde igjen, ifølge Olsen.

Leie - et alternativ



Han legger til at det er mulig å leie parkeringsplass i et parkeringshus på Sørenga.

En annen beboer som også var med i en av budrundene, sier han raskt ga seg på minsteprisnivå på 600.000 kroner da han så hvor det bar.

REAGERER: Inge Grini har bodd i leilighet på Sørenga siden i fjor. Han synes prisnivået på parkeringsplasser i området er gått helt av skaftet. Foto: Helge Mikalsen , VG

Boligpriser i Sørenga-området er ikke uvanlig å finne både i pluss 10 og 20-millioners klassen. Den dyreste kostet oppunder 40 millioner kroner.

Og skal du ha bil i nærheten, er det altså heller ikke gratis.

Sørenga-beboer Inge Grini sier følgende da VG forteller ham hva p-plassene gikk for.

– Åh, Herregud! Dette synes jeg er helt vanvittig! Også for oss som leier p-plasser, er prisnivået altfor høyt. Nå blir dette bare drevet ytterligere oppover. Det blir jo umulig å ta imot besøkende her. Myndighetene burde ikke ha lov til å etablere boligområder med mange hundre boliger uten å regulere inn p-plasser som er økonomisk overkommelige for beboerne, sier Grini til VG.

Langt fra Sørenga til Sørfold



I NORDLAND: Denne tomannsboligen er 202 kvadratmeter stor, har utleiemuligheter og har en prisantydning på 1,25 millioner kroner. Foto: AEIENDOM

For omtrent samme pris som garasjeplassen på Sørenga ble solgt for, ligger det nå ute til salgs en tomannsbolig på ca. 200 kvadratmeter i Sørfold i Indre Salten i Nordland fylke.

Boligen, som har fire utleieleiligheter, er lagt ut til salg på Finn.no med prisantydning 1,25 millioner kroner.

– Sprøtt, sier eiendomsmegler Stian Wikstrøm i Aiendom, som selger boligen i Sørfold, når han får høre om prisen garasjeplassen på Sørenga gikk for.

– Det er store kontraster mellom Øst- og Nord-Norge. Det er egentlig helt sykt hvilken forskjell det er, sier Wikstrøm til VG.

Ordfører i Sørfold kommune, Lars Evjenth (Ap) reagerer også på forskjellene mellom by og land.

– 1,2 millioner for en parkeringsplass i Oslo - det viser litt av forskjellene i dette landet og utfordringene de har i en trang by. Her hos oss har vi god plass og rimelige boliger, sier Evjenth til VG.