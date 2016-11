Søppelkrisen i Oslo: Varsler fire nye uker med problemer

Mandag forklarte Oslos nye søppeltømmere hvordan det gikk galt og hvor lenge det skal vare.

Forrige fredag skrev VG hvordan Oslos nye søppeltømmere enda en gang sakket akterut, og at søppelbergene i hovedstaden vokste. På mandag viste det seg at ekstrainnsats over helgen hadde fungert, og at kommunen hentet inn like mye som normalt.

Det betyr at etterslepet på rundt 1800 tonn forblir uendret.

Fire nye uker



Renovasjonsdirektør Pål Sommernes tar situasjonen i Oslo på alvor.

– La det være helt klart, både vi og Veireno ønsker å lykkes med dette. Renovasjonsetaten beklager på det sterkeste den situasjonen vi er i i dag, overfor de som er rammet, sier Sommernes.

Det var den 3. oktober at Oslo fikk nye søppeltømmere fra selskapet Veireno. Det betyr at innkjøringsperioden på seks uker er over, og at normal drift skulle vært i gang. Slik er det ikke, og i en fersk situasjonsrapport varsler Veireno fire nye uker med problemer med innhentingen.

Samtidig setter de inn store ressurser for å komme i rute. Til sammen tolv ekstra søppelbiler med mannskap settes inn i dag. Åtte av disse er Veirenos, fire tilhører kommunen.

Regningen for ekstrabemanningen tar Veireno.

Kontrakten skal følges



– Vi har vært helt klare hele veien. Kontrakten skal følges. Etter at innkjøringsperioden nå er over kan vi slå fast at dette ikke er akseptabelt. Det skal ikke være slik, og vi har begynt å gå til noen av de stegene kontrakten tillater oss, for å løse dette så fort som mulig.

Fra før er det kjent at Veireno har fått dagbøter for manglende henting.

Mindretall står bak problemene



I rapporten beskriver Veireno utfordringer de har hatt etter at de tok over anbudet den 3. oktober. Da var det år siden de vant anbudet, og det ble klart at de skulle ta over driften i hele Oslo.

Problemene inkluderer:

• Helt nye ruter

• Manglende erfaring blant ansatte

• Ny teknologi

• Problemer med skiftarbeid

I rapporten kommer det også fram at Veireno mener 17 % lagene som kjører ruter i Oslo står bak omtrent 50 % av problemene.

